"Синдром панды": почему пары перестают заниматься сексом
Вы знаете, как часто панды занимаются сексом? Редко! Вы чувствуете себя комфортно и обнимаетесь вместо того, чтобы взяться за дело? У этой формы отношений есть свои причины.
"Пары, которые были вместе в течение долгого времени, часто больше не занимаются сексом, как в первые бурные дни. Когда отношения становятся привычными, другие вещи становятся более важными - работа, встречи, хобби. Но это не только фактор времени, который заставляет многие пары заниматься сексом все меньше и меньше", - пишет издание FitForFun.
Причины затишья в сексеПоловые перерывы не всегда означают, что и интерес к друг другу исчез. Существует ряд причин, по которым либидо отходит на второй план, например, переутомление из-за работы, слишком много активного досуга или таких задач, как уход за родственником.
Однако часто говорят, что вялость и уют мешают парам заниматься сексом, когда просмотр «Игры престолов» хорош для двоих. Сравнение с миролюбивыми пандами, которых ученые иногда стимулируют заниматься сексом, не случайно.
Мы должны об этом поговоритьЕсли сексуальная усталость влияет на обоих партнеров одинаково, это не так трагично - в конце концов, ни один из них не страдает, потому что он или она что-то упускает. Поэтому важно выяснит, как партнер относится к подобному затишью, является ли это для него проблемой.
Кроме того, пары, которые чувствуют себя комфортно в своей уютной зоне, должны иногда помнить, что секс имеет множество функций. В дополнение к размножению, пользе для здоровья и радостному времяпрепровождению, оно также является источником связывающих гормонов, которые гарантируют, что любовь останется близкой и живой.
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