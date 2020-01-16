Действительно стресс вызывает язву желудка?
Спойлер: нет, язва автоматически не появляется, когда у вас много эмоционального и физического напряжения. Эксперты говорят, что это скорее редкость, и происходит только в крайних случаях. Язва желудка обычно развивается очень медленно, и ей предшествует длительная история болезни. Тем не менее, не стоит сбрасывать стресс со счетов, он может сыграть свою негативную роль.
В начале возникает воспаление слизистой желудка. Бактерия, называемая Helicobacter pylori, виновата на 80%, если смешивается баланс между желудочной кислотой и защитными факторами слизистой оболочки желудка (например, нейтрализующими солями) и возникает воспаление. И только на второй стадии язва желудка может произойти из хронического воспаления желудка.
Триггеры для воспаления желудкаИ наоборот, это не означает, что стресс не оказывает негативного воздействия на здоровье. Напротив, при слишком большом стрессе и слишком малом балансирующем движении или расслаблении, организм вынужден обходиться слишком высоким уровнем гормонов стресса, таких как адреналин или кортизол. Это может привести к ряду проблем со здоровьем (нарушения сна, выпадение волос, потеря аппетита, аритмия сердца и т. д.). И косвенно, стресс может также повлиять на желудок.
- Если вы стали постоянным курильщиком из-за беспокойного темпа жизни.
- Употребляете много алкоголя.
- Часто пьете обезболивающие, такие как парацетамол, чтобы "функционировать".
- Постоянно употребляет в пищу продукты с высокой кислотностью или стимулирующие образование кислоты (колбаса, сахар, белая мука, алкоголь, кофе, безалкогольные напитки и т. д.).
Без лечения воспаление приводит к язве желудка
"Все вышеперечисленное может вызвать воспаление слизистой желудка. Но только в 20% случаев. Основной причиной язвы является бактерия Helicobacter pylori. Она поддается лечению с помощью кислотных ингибиторов и / или антибиотиков", - пишет издание FitForFun.
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