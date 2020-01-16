Действительно стресс вызывает язву желудка?

Действительно стресс вызывает язву желудка?

Спойлер: нет, язва автоматически не появляется, когда у вас много эмоционального и физического напряжения. Эксперты говорят, что это скорее редкость, и происходит только в крайних случаях. Язва желудка обычно развивается очень медленно, и ей предшествует длительная история болезни. Тем не менее, не стоит сбрасывать стресс со счетов, он может сыграть свою негативную роль.


В начале возникает воспаление слизистой желудка. Бактерия, называемая Helicobacter pylori, виновата на 80%, если смешивается баланс между желудочной кислотой и защитными факторами слизистой оболочки желудка (например, нейтрализующими солями) и возникает воспаление. И только на второй стадии язва желудка может произойти из хронического воспаления желудка.

Триггеры для воспаления желудка

И наоборот, это не означает, что стресс не оказывает негативного воздействия на здоровье. Напротив, при слишком большом стрессе и слишком малом балансирующем движении или расслаблении, организм вынужден обходиться слишком высоким уровнем гормонов стресса, таких как адреналин или кортизол. Это может привести к ряду проблем со здоровьем (нарушения сна, выпадение волос, потеря аппетита, аритмия сердца и т. д.). И косвенно, стресс может также повлиять на желудок.
  • Если вы стали постоянным курильщиком из-за беспокойного темпа жизни.
  • Употребляете много алкоголя.
  • Часто пьете обезболивающие, такие как парацетамол, чтобы "функционировать".
  • Постоянно употребляет в пищу продукты с высокой кислотностью или стимулирующие образование кислоты (колбаса, сахар, белая мука, алкоголь, кофе, безалкогольные напитки и т. д.).

Без лечения воспаление приводит к язве желудка

"Все вышеперечисленное может вызвать воспаление слизистой желудка. Но только в 20% случаев. Основной причиной язвы является бактерия Helicobacter pylori. Она поддается лечению с помощью кислотных ингибиторов и / или антибиотиков", - пишет издание FitForFun.

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Действительно стресс вызывает язву желудка?
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