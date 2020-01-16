Низкий уровень витамина К приводит к ограничениями подвижности у пожилых людей
Витамин К является витамином, который играет жизненно важную роль в здоровье костей и сердца. Это один из основных витаминов, отвечающих за свертывание крови и минерализацию костей. Он также помогает поддерживать функцию мозга, стимулировать обмен веществ и защищать от некоторых видов рака. Недавние исследования показывают, что недостаток витамина К может оказать длительное влияние на подвижность пожилых людей.
Хотя дефицит витамина К встречается редко, потребление этого важного витамина ниже среднего может привести к негативным последствиям для здоровья в будущем.
Исследование, опубликованное в "Журнале геронтологии", обнаружило, что низкий уровень витамина К связан с повышенным риском инвалидности и ограничением подвижности у пожилых людей.
Это исследование является первым, которое оценивало связь между началом ограничения подвижности и инвалидностью у пожилых людей и биомаркерами статуса витамина К.
Витамин К и остеоартритТем не менее, исследователи подчеркивают, что будущие исследования необходимы для подтверждения своих выводов и поиска дополнительных разъяснений по основным механизмам этого явления.
«Из-за растущего населения пожилых людей для нас важно понимать различные факторы риска инвалидности, связанной с подвижностью», - сказала Кила Ши, первый автор исследования. - «Низкий уровень витамина К был связан с появлением хронических заболеваний, которые приводят к инвалидности. Однако работа, которая выясняет эту связь, находится в зачаточном состоянии. Здесь мы опираемся на предыдущие исследования, которые обнаружили, что низкий уровень витамина К связан с более низкой скоростью походки и более высоким риском развития остеоартрита».
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