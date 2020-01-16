Хронический стресс - это риск заболевания раком, но витамин С может помочь
Новое исследование, опубликованное в Журнале клинических исследований, устанавливает, что гормон стресса адреналин запускает каскад биохимических реакций, которые способствуют росту и распространению раковых клеток. Введение витамина С в опытах на мышах дало многообещающие результаты.
Ученые обнаружили, что у мышей, испытывающих хронический стресс, проявляются поведенческие изменения, которые свидетельствуют о депрессии и тревоге. У этих мышей были гораздо большие раковые опухоли, чем у их сверстников в контрольной группе. Кроме того, эти опухоли росли более быстрыми темпами и были обнаружены в большем количестве.
Главный виновник - адреналинПродемонстрировав связь между хроническим стрессом, усилением роста стволовых клеток рака молочной железы, исследовательская группа изучила, как различные физиологические факторы изменились у мышей, вызванных хроническим стрессом. После тщательного анализа ученые остановились на адреналине в качестве основного подозреваемого.
Они наблюдали, что у мышей, подвергшихся стрессу, уровни этого гормона были значительно выше, чем у мышей контрольной группы. Кроме того, у мышей, которые получали лечение ингибиторами ADRB2 (рецептор адреналина), были раковые опухоли меньшего размера и стволовые клетки меньшего размера.
Терапевтическое действие витамина СВ ходе лабораторных испытаний клеток рака молочной железы, исследователи обнаружили, что наиболее многообещающим веществом является витамин С, который блокирует выработку лактатдегидрогеназы. Кроме того, исследователи наблюдали, что раковые опухоли уменьшались после введения витамина С мышам, находящимся в стрессе.
«В совокупности эти результаты показывают, что витамин С может быть терапевтическим средством для лечения рака у пациентов, страдающих хроническим стрессом», - сказала Кейт Келли, один из авторов исследования.
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