Елена Малышева: «Группа крови влияет на склонность к определенному виду рака»
Телеведущая, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева рассказала в программе «Жить здорово!» о связи между группой крови человека и его склонностью к заболеванию определенным видом рака.
Елена Малышева и ее коллеги, врачи Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус затронули тему заболеваний раком в зависимости от группы крови. Они сообщили об исследовании ученых из Дании и Швеции, которые смогли выявить влияние определенных групп крови на склонность к раковым заболеваниям конкретного вида.
В частности, по словам Малышевой и ее соведущих, люди с первой группой крови демонстрируют подверженность заболеванию раком толстой кишки. Обладателям первой группы крови делать колоноскопию целесообразно уже в 40 лет, - в особенности, если у кого-то родственников уже был колоректальный рак.
Вторая группа крови усиливает склонность к раку желудка. Елена Малышева заметила, что в этом случаеначинать проводить гастроскопию полезно в 45 лет, повторяя затем каждые 2-3 года.
Третья группы крови связана с повышенным риском развития рака поджелудочной железы, особенно при лишнем весе. Людям с этой группой крови показано профилактическое ультразвуковое исследование брюшной полости, сообщили медики.
Четвертая группа крови, заметила Малышева, увеличивает вероятность рака почек, а потому необходимо регулярное УЗИ парного органа. Кстати, этот вид рака Елена Малышева охарактеризовала как «самый хороший» из всех видов злокачественных опухолей. Врач пояснила свою мысль: рак почек хорошо диагностируется и «лечится прекрасно».
Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение Елены Малышевой о том, в каких случаях помогает прием аспирина.
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