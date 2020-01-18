Кожная сыпь может быть признаком рака. Как определить, подвержены ли вы риску?

«Особая опасность сыпи, проявляющейся в связи с раком, в том, что она может производить впечатление какой-нибудь достаточно безвредной проблемы с кожей. Могут, например, возникать красные пятна, зуд, жжение, сухость, шелушение кожи. Также могут появиться слегка приподнятые над поверхностью кожи голубоватые или желтые неровности», - рассказал дерматолог Григорий Гольдин.

Такая сыпь длится дольше, чем другие кожные заболевания. Со временем ее площадь начинает увеличиваться в размере, или изменяется сама сыпь.

Как правило, сыпь, связанная с раком, не исчезает при использовании местных средств – кремов и мазей, обычно назначаемых для борьбы с кожными высыпаниями.

Сильная сыпь с пузырьками, которая затрагивает внутреннюю часть рта, а также руки и ноги, нередко оказывается паранеопластической сыпью, то есть, связанной с какой-либо формой рака в других частях тела.