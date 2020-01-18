Кожная сыпь может быть признаком рака. Как определить, подвержены ли вы риску?
В большинстве случаев причина сыпи, возникшей в какой-то части тела, не связана с очень серьезными патологиями. Но в то же время сыпь вполне способна оказаться предупреждающим признаком рака.
Красная, пятнистая кожа может быть признаком всех видов заболеваний, сопровождающихся аллергической реакцией. Большинство сыпей не являются угрожающим для жизни знаком. В то же время важно понимать, что сыпь на коже –это всегда симптом того, что что-то происходит внутри тела. В редких случаях она сигналит о злокачественных процессах.
«Особая опасность сыпи, проявляющейся в связи с раком, в том, что она может производить впечатление какой-нибудь достаточно безвредной проблемы с кожей. Могут, например, возникать красные пятна, зуд, жжение, сухость, шелушение кожи. Также могут появиться слегка приподнятые над поверхностью кожи голубоватые или желтые неровности», - рассказал дерматолог Григорий Гольдин.
По словам Гольдина, существуют характерные признаки, позволяющие заподозрить в появившейся сыпи именно проявление рака.
- Такая сыпь длится дольше, чем другие кожные заболевания. Со временем ее площадь начинает увеличиваться в размере, или изменяется сама сыпь.
- Как правило, сыпь, связанная с раком, не исчезает при использовании местных средств – кремов и мазей, обычно назначаемых для борьбы с кожными высыпаниями.
- Сильная сыпь с пузырьками, которая затрагивает внутреннюю часть рта, а также руки и ноги, нередко оказывается паранеопластической сыпью, то есть, связанной с какой-либо формой рака в других частях тела.
Пятнистая красная сыпь, которая становится чешуйчатой. По словам Григория Гольдина, наиболее распространенным типом рака, который вызывает сыпь и симптомы, является рак крови. При лимфоме, например, на коже возникают грибковые поражения. На ранних стадиях это может выглядеть как пятнистая красная сыпь, но по мере развития она становится чешуйчатой.
Крошечные красные пятна, покрывающие кожу. Лейкемия, тип рака крови, который начинается в костном мозге, распространяется по организму с кровотоком. У человека с лейкемией на коже могут возникать крошечные красные пятна на коже, известные как петехии.
Красноватая сыпь на руках или спине. Красноватая сыпь на тыльной стороне рук, особенно вокруг суставов, а также в виде шали на спине может говорить о развитии дерматомиозита, появляющегося в связи с раком. Дерматомиозит может также вызывать мышечную слабость.
Темные, более толстые участки кожи. Появление темных и утолщенных, словно бархатных, участков кожи вокруг подмышек, паха и шеи говорит об акантозе. Такие пятна не являются самостоятельным заболеванием, они возникают как отражение внутренних патологий. Их быстрое распространение на коже может быть сигналом о раке.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут предупреждать об опасных для жизни нарушениях в организме.
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