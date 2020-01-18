Способные вызывать рак факторы, о которых мало кто знает
Курение, нездоровая пища, ожирение – помимо этих достаточно известных факторов повышенного риска развития рака есть и другие, о которых мало кто знает. Подробнее о таких обстоятельствах рассказывает Focus.de.
Сиденье у окна в самолете. Очень многим людям нравится видеть пейзаж при взлете и посадке, нравится разглядывать облака во время полета. Но если вы много летаете и сидите у окна, вы рискуете повредить кожу, предупреждают врачи. Хотя стекла не пропускают большинство ультрафиолетовых лучей, которые вызывают солнечные ожоги, они пропускают 47% лучей UVA, которые способны влиять на старение кожи и высокий риск развития рака кожи. Никогда не сидите у окна в самолете без солнцезащитного крема.
Квитанции, чеки. Бумага, которая проходит через кассовые аппараты и платежные устройства, содержит бисфенол А. Данное вещество было классифицировано ЕС как «особенно тревожное»: с его влиянием связываются проблемы с развитием мозга у плода в материнской утробе, а также мужское бесплодие, сердечные и раковые заболевания. При каждом прикосновении к термобумаге бисфенол проникает в организм через кожу и накапливается там.
Горячие жидкости. Многие любят, чтобы их суп или чай были горячими. Но, употребляя жидкость выше 65 градусов, мы подвергаем свой пищевод большой опасности, потому что это раздражает ткани и в конечном итоге приводит к повреждению клеток, из-за которого может развиться рак.
Автомобиль с открытым окном в час пик. Выбросы дизельного топлива повышают риск развития рака легких и мочевого пузыря, при этом профессиональные водители или дорожники особенно подвержены этим болезням. Никогда не открывайте окна в машине при интенсивном дорожном движении или в пробке.
Пиво после работы. Или вино? Употребление алкоголя повышает риск не только рака печени, но также рака рта и горла, рака молочной железы. С увеличением количества алкоголя увеличивается и риск онкологии. Специалисты отмечают, что «безопасного» нижнего порога в потреблении спиртного не существует, - особенно для рака молочной железы и печени.
Смартфон ночью. С повышенной вероятностью развития рака, как показывают исследования, связан и низкий уровень мелатонина, гормона сна. Его выработка затрудняется, когда ночью свет проникает в темноту, а самым распространенным источником яркого свечения в темной спальне в наши дни являются смартфоны или другие гаджеты. Они задерживают засыпание или будят людей входящими сообщениями. Цикл сна постоянно прерывается, возникают хронические нарушения сна, уровень мелатонина оказывается так же хронически низким, способствуя развитию рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько сна действительно необходимо для здоровья.
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