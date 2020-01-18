Нужно ли спать по 8 часов: сколько сна нам действительно необходимо?
Многочисленные исследования показывают негативное влияние, которое оказывает на нас недостаток сна. Но нуждается ли каждый человек в том, чтобы спать по ночам по 8 часов?
Наполеон говорил: «Мужчина спит четыре часа, пять - женщина и шесть - идиот». Известно, что такие исторические фигуры, как Леонардо да Винчи и Томас Эдисон следовали полифазному ритму сна, то есть спали несколько коротких периодов в течение дня – такой режим, по их мнению способствовал наиболее плодотворной работе. В свою очередь, Альберт Эйнштейн мог позволить себе спать до двенадцати часов. Гете нравилось спать по десять часов.
Сколько же сна нужно человеку на самом деле?
«В среднем нам нужно от шести до восьми часов сна, чтобы по-настоящему отдохнуть и восстановиться. Наш сон не является, как говорят многие, пустой тратой времени, он необходим для выживания. Во время сна тело запускает реальную машину регенерации, клетки обновляются, болезни отгоняются, иммунная система укрепляется», - рассказал на портале Focus.de эксперт-сомнолог, доктор Ханс Гюнтер Весс.
По его словам, исследования показывают, что при недостаточном сне возрастает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии, а также подверженность инфекциям, болезни Альцгеймера и деменции.
В то же время исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли несколько лет определить мутацию гена, которая позволяет людям довольствоваться только шестью часами сна, не более: при этом они чувствуют себя отдохнувшими, здоровыми и бодрыми. Такая мутация DEC2 присутствует у одного процента населения.
«Наш естественный ритм сна в первую очередь определяется гормоном сна мелатонином, который вырабатывается в темноте. Для подавляющего большинства людей наилучшим является непрерывный ночной сон от шести до восьми часов. Качество сна в дополнение к его продолжительности также имеет решающее значение», - заметил доктор Ханс Гюнтер Весс.
По словам эксперта, положительно повлиять на сон мы можем с помощью нескольких простых правил:
- за час до сна нужно отказаться от использования смартфона,
- в спальне должно быть темно и прохладно (около 17-18 градусов по Цельсию),
- перед сном можно практиковать расслабляющие ритуалы, такие как чтение, медитация, дыхательные упражнения или прослушивание тихой музыки.
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