Нужно ли спать по 8 часов: сколько сна нам действительно необходимо?

«В среднем нам нужно от шести до восьми часов сна, чтобы по-настоящему отдохнуть и восстановиться. Наш сон не является, как говорят многие, пустой тратой времени, он необходим для выживания. Во время сна тело запускает реальную машину регенерации, клетки обновляются, болезни отгоняются, иммунная система укрепляется», - рассказал на портале Focus.de эксперт-сомнолог, доктор Ханс Гюнтер Весс.

«Наш естественный ритм сна в первую очередь определяется гормоном сна мелатонином, который вырабатывается в темноте. Для подавляющего большинства людей наилучшим является непрерывный ночной сон от шести до восьми часов. Качество сна в дополнение к его продолжительности также имеет решающее значение», - заметил доктор Ханс Гюнтер Весс.

за час до сна нужно отказаться от использования смартфона,

в спальне должно быть темно и прохладно (около 17-18 градусов по Цельсию),

перед сном можно практиковать расслабляющие ритуалы, такие как чтение, медитация, дыхательные упражнения или прослушивание тихой музыки.