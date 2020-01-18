Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как нужно разговаривать по мобильному, чтобы не заболеть раком
Связь между электромагнитным излучением и рисками возникновения онкологических заболеваний ищут давно. Сегодня ученые установили зависимость между количеством случаев рака и проживанием в районах с сильным электромагнитным излучением. Кроме того, "Международное агентство по исследованию рака" занесло электромагнитные поля в список потенциальных канцерогенов. Эксперты из Роспотребнадзоа рассказали, как правильно пользоваться мобильным телефоном, чтобы сократить негативные последствия.
Правила безопасного использования мобильного телефона1. Разговаривайте не дольше 2 минут.
2. Делайте паузы между звонками не менее 15 минут.
3. Держите телефон за нижнюю часть, на небольшом расстоянии от уха. Отодвинув трубку всего на 1 см, вы понизите мощность излучения в четыре раза.
4. Если есть такая возможность, используйте громкую связь или наушники.
5. Самое мощное излучение возникает в момент вызова, поэтому во время гудков не подносите телефон к уху.
6. Установите временные ограничения для детей в использовании мобильного.
7. Не носите телефон близко к телу (в карманах).
8. Не кладите мобильник рядом с сбой во время зарядки или ночью.
"Все эти рекомендации важно соблюдать, не пренебрегайте ими. А ещё обратите внимание, есть ли рядом с домом устройства сотовой связи на столбах. Часто опасность заключается именно в них. Поэтому, если напротив дома появилась подобная установка, лучше проверить, насколько безопасен уровень электромагнитных полей в квартире", - рассказала в интервью АиФ руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга Катерина Веселова.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что мобильные телефоны вызывают опухоль мозга.
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