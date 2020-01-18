Лучший план питания для гипертоников
Правильное питание может иметь большое значение для профилактики высокого кровяного давления, поскольку почти все готовые блюда и обработанные продукты содержат слишком много соли и сахара, которые негативно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы. Эти советы о том, как естественным образом снизить кровяное давление с помощью правильных продуктов.
Что следует избегать?Слишком много соли приводит к повышению кровяного давления.
"При этом соления составляют лишь небольшую часть нашего ежедневного потребления поваренной соли», - говорит Антье Галь, диетолог и пресс-секретарь Немецкого общества питания. - Большая часть соли потребляется через обработанные продукты".Продукты, которые следует уменьшить, а в лучшем случае избегать: полуфабрикаты, белая мука, продукты с большим количеством соли и сахара, твердые и насыщенные жиры, содержащиеся в чипсах, картофель фри, красное мясо и колбасы. Кроме того, алкоголь также повышает кровяное давление. Вот почему врачи советуют как минимум четыре безалкогольных дня в неделю. Лучше, конечно, не употреблять алкоголь вообще.
Из чего составлять меню гипертоникм?Фрукты и овощи должны быть в меню каждый день. По словам эксперта, это не только снижает кровяное давление, но и добавляет в рацион больше калия, клетчатки, антиоксидантов. Необработанная пища поддерживает вас в течение длительного времени, и оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови и уровень липидов.
Зеленые овощи и полезные жирыОсобенно рекомендуются листовые овощи (например, шпинат или брокколи), поскольку они содержат много нитратов, и идеально подходят для естественного снижения высокого кровяного давления.
Пейте больше чая - зеленого или травяного. Несоленые фисташки и другие орехи подходят в качестве закусок.
Кроме того, следует употреблять льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, такую как лосось или скумбрия, поскольку содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 защищают сосуды и помогают снизить высокое кровяное давление.
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