Педиатр Татьяна Буцкая рассказывает, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес
Нормальный вес - залог здоровья и правильного функционирования всех систем организма. Чтобы у ребенка не развилось ожирение, культура питания должна прививаться в детстве. Врач-педиатр, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», инициатор ряда премий в сфере материнства и детства, автор книг Татьяна Буцкая, рассказывает о том, в каком возрасте родители должны особенно тщательно следить за питанием детей.
БеременностьКонтроль за массой тела ребенка начинается еще во время беременности. Будущая мама должна строго следить за показаниями сахара в крови, сама не переедать, выбирать здоровую пищу. Рождение ребенка весом более 4 кг - уже фактор риска ожирения.
Первый год жизниВ этот период у ребенка "настраивается" работа ЖКТ. Татьяна Буцкая в интервью АиФ советует мамам придерживаться следующим правилам:
- Нежелательно переводить младенца на смесь раньше 3 месяцев. Кормить нужно грудью. В родильных домах, которые стремятся соответствовать требованиям ВОЗ, вам помогут наладить грудное вскармливание;
- Не рекомендуется вводить прикорм до полугода;
- Нельзя перекармливать ребенка;
- Не надо кормить малыша во время просмотра мультфильмов (это не только становится дурной привычкой, но и приводит к неправильной выработке желудочного сока).
4-5 летЭто критический период, когда дети часто набирают лишний вес. Причина одна - родители перестают тщательно следить за питанием детей, и они получают бесконтрольный доступ к фасфуду и сладостям.
Подростковый возрастИз-за перестройки гормональной системы, подростки часто имеют проблемы с лишним весом. Особенно этому подвержены девочки.
"Ожирение — та болезнь, которая очевидна. Именно поэтому я советую не затягивать с лечением. Это хроническое заболевание бьет по всем органам и системам организма. У ребенка может развиться сахарный диабет, гипертония, желчнокаменная болезнь, патологии сердца, печени, опорно-двигательного аппарата. Избыток веса может ускорить или затормозить половое развитие. У мальчика может вырасти грудь. Кроме того, полный ребенок рискует стать объектом насмешек и издевательств", - говорит врач.
Ранее на Медикфорум мы писали о пищевых ингредиентах, которые ведут к набору лишнего веса.
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