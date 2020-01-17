Педиатр Татьяна Буцкая рассказывает, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес

Педиатр Татьяна Буцкая рассказывает, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес

Нормальный вес - залог здоровья и правильного функционирования всех систем организма. Чтобы у ребенка не развилось ожирение, культура питания должна прививаться в детстве. Врач-педиатр, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», инициатор ряда премий в сфере материнства и детства, автор книг Татьяна Буцкая, рассказывает о том, в каком возрасте родители должны особенно тщательно следить за питанием детей.

Беременность

Контроль за массой тела ребенка начинается еще во время беременности. Будущая мама должна строго следить за показаниями сахара в крови, сама не переедать, выбирать здоровую пищу. Рождение ребенка весом более 4 кг - уже фактор риска ожирения.

Первый год жизни

В этот период у ребенка "настраивается" работа ЖКТ. Татьяна Буцкая в интервью АиФ советует мамам придерживаться следующим правилам:
  • Нежелательно переводить младенца на смесь раньше 3 месяцев. Кормить нужно грудью. В родильных домах, которые стремятся соответствовать требованиям ВОЗ, вам помогут наладить грудное вскармливание;
  • Не рекомендуется вводить прикорм до полугода;
  • Нельзя перекармливать ребенка;
  • Не надо кормить малыша во время просмотра мультфильмов (это не только становится дурной привычкой, но и приводит к неправильной выработке желудочного сока).

4-5 лет

Это критический период, когда дети часто набирают лишний вес. Причина одна - родители перестают тщательно следить за питанием детей, и они получают бесконтрольный доступ к фасфуду и сладостям.

Подростковый возраст

Из-за перестройки гормональной системы, подростки часто имеют проблемы с лишним весом. Особенно этому подвержены девочки.
"Ожирение — та болезнь, которая очевидна. Именно поэтому я советую не затягивать с лечением. Это хроническое заболевание бьет по всем органам и системам организма. У ребенка может развиться сахарный диабет, гипертония, желчнокаменная болезнь, патологии сердца, печени, опорно-двигательного аппарата. Избыток веса может ускорить или затормозить половое развитие. У мальчика может вырасти грудь. Кроме того, полный ребенок рискует стать объектом насмешек и издевательств", - говорит врач.


Ранее на Медикфорум мы писали о пищевых ингредиентах, которые ведут к набору лишнего веса.
Яндекс.Новости Читать в Дзен


Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди
Дизайнер Мила Марсель рассказывает как с помощью одежды скрыть полный живот