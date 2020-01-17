Педиатр Татьяна Буцкая рассказывает, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес

Беременность

Первый год жизни

Нежелательно переводить младенца на смесь раньше 3 месяцев. Кормить нужно грудью. В родильных домах, которые стремятся соответствовать требованиям ВОЗ, вам помогут наладить грудное вскармливание;

Не рекомендуется вводить прикорм до полугода;

Нельзя перекармливать ребенка;

Не надо кормить малыша во время просмотра мультфильмов (это не только становится дурной привычкой, но и приводит к неправильной выработке желудочного сока).

4-5 лет

Подростковый возраст

"Ожирение — та болезнь, которая очевидна. Именно поэтому я советую не затягивать с лечением. Это хроническое заболевание бьет по всем органам и системам организма. У ребенка может развиться сахарный диабет, гипертония, желчнокаменная болезнь, патологии сердца, печени, опорно-двигательного аппарата. Избыток веса может ускорить или затормозить половое развитие. У мальчика может вырасти грудь. Кроме того, полный ребенок рискует стать объектом насмешек и издевательств", - говорит врач.