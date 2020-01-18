Курение кальяна способствует очень быстрому образованию тромбов

«Исследование показало, что дым от кальяна вызывает образование тромбов в среднем в течение примерно 11 секунд по сравнению со средними показателями в 5 минут для свертывания при курении сигарет. Помимо этого, дым кальяна вызывал другие нарушения, связанные с кровотечением», - сообщается в публикации журнала.

«Наши данные подтверждают, что курение кальяна вредно для здоровья не меньше традиционные сигарет, если не больше. Можно с уверенностью утверждать, что курение кальяна, сигарет, электронных сигарет или других форм табака повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», - высказался соавтор исследования, ученый Фади Хасавнех.