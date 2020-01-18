Курение кальяна способствует очень быстрому образованию тромбов
Дым, исходящий от кальяна, увеличивает скорость сгущения крови, повышая риск образования тромбов и связанных с ними сердечного приступа и инсульта. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.
Авторы исследования, ученые из Университета Техаса (США), установили, что дым от кальяна вызывает ненормальное функционирование крови и ведет к быстрому образованию тромбов, увеличивая тем самым риск опасных для жизни сердечно-сосудистых патологий.
«Исследование показало, что дым от кальяна вызывает образование тромбов в среднем в течение примерно 11 секунд по сравнению со средними показателями в 5 минут для свертывания при курении сигарет. Помимо этого, дым кальяна вызывал другие нарушения, связанные с кровотечением», - сообщается в публикации журнала.
По мнению ученых, столь существенный вред, наносимый организму курением кальяна, связан с тем, что дым, выделяемый за один эпизода курения кальяна, содержит значительно больше вредных химических веществ по сравнению с одной сигаретой.
В процессе расследования они подвергали мышей воздействию дыма кальяна от курительной машины, которая имитировала реальные привычки курения. В этом устройстве использовалось 12 граммов коммерчески доступного ароматизированного табака, который включал табак, глицерин, патоку и натуральный ароматизатор с никотином и смолой. Эксперименты показали, что при курении кальяна организм получает в 6 раз больше угарного газа и в 46 раз больше смолы по сравнению с сигаретным дымом.
«Наши данные подтверждают, что курение кальяна вредно для здоровья не меньше традиционные сигарет, если не больше. Можно с уверенностью утверждать, что курение кальяна, сигарет, электронных сигарет или других форм табака повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», - высказался соавтор исследования, ученый Фади Хасавнех.
Ученые добавили, что другие исследования показывают: дым кальяна, помимо прочего, содержит токсичный бензол, который связан с повышенным фактором риска развития рака крови. Кроме того, курение кальяна увеличивает шансы заболеть раком полости рта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что курение кальяна может вызывать лейкемию.
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