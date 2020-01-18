4 общие проблемы со здоровьем, затрагивающие людей во всем мире
В жизни каждого человека присутствует ряд факторов, которые могут привести к нарушениям в организме и сократить продолжительность жизни. Но некоторые проблемы со здоровьем являются общими для населения во всем мире, об этом сообщает the HealthSite.com.
В нашей жизни нет ничего более важного и ценного, чем хорошее здоровье, и его укрепление должно стать приоритетом. Хорошая еда, физические упражнения и достаточный сон - это ключи к тому, чтобы оставаться здоровее и счастливее. Кроме того, нужно обратить внимание на некоторые вредные привычки, которые могут испортить здоровье и привести к сокращению продолжительности жизни.
Специалисты рассказали, какие факторы сегодня являются угрозой здоровью для людей во всем мире
Избыточный вес и ожирение. Важно всегда поддерживать здоровый вес, потому что избыточный вес или ожирение увеличивают шансы умереть от различных заболеваний, таких как гипертония, диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, проблемы с дыханием и рак.
Употребление табака. Табачная зависимость является одной из основных причин преждевременной смерти. Курение может повредить почти каждый орган в организме. Оно способно приводить к развитию рака, сердечных заболеваний, инсульта, болезней легких, диабету и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
ВИЧ/СПИД. ВИЧ - это заболевание на всю жизнь. Будучи вирусом, который повреждает иммунную систему, без лечения ВИЧ может перерасти в серьезное состояние, называемое СПИДом, при котором иммунная система становится слишком слабой, чтобы бороться с другими заболеваниями и инфекциями. Вирус передается с жидкостями организма, включая кровь, сперму, вагинальные и ректальные жидкости и грудное молоко. В последнее время возрастают случаи СПИДа среди людей старше 50 лет – они часто игнорируют презервативы и имеют более слабую иммунную систему.
Душевное нездоровье. Психические проблемы по-прежнему многими недооценивается. Инвалидности и смертности в результате психического заболевания не уделяется много внимания, как другим проблемам со здоровьем. Между тем, депрессия сегодня является наиболее распространенным состоянием психического здоровья в конце жизни, которое, если его не лечить, может привести к самоубийству. В этом состоянии люди теряют интерес к жизни, страдают от чувства вины или низкой самооценки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки способствуют укреплению здоровья в возрасте после 40 лет.
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