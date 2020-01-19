Врач Виктор Конышев рассказал, почему в мёде больше вреда, чем пользы

"Серьёзных исследований мёда с медицинскими целями не проводилось, – говорит Виктор Конышев в интервью АиФ. – Он может облегчать кашель, у него есть лёгкое жаропонижающее действие. В этом случае особенно ценится липовый мёд. Однако в европейской части России нет больших массивов липы, и «липовый» мёд нередко оказывается поли­флорным – собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых мёду лечебных эффектов – из области мифологии".

Мед вреднее сахара?

"Вопреки широко распространённому мнению, в мёде мало витаминов и минеральных веществ. Например, суточную потребность в кальции обеспечивают 200 чайных ложек мёда, в фосфоре – 267 чайных ложек, а в витаминах – 3 кг мёда. Белки и аминокислоты присутствуют в мёде тоже в крайне малых количествах".