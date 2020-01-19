Врач Виктор Конышев рассказал, почему в мёде больше вреда, чем пользы
Мёд ассоциируется не только с десертом и сладостями, но и с пользой для здоровья. Многие ограничивают себя в сахаре, но в список запрещенных продуктов редко входит мед. Но так ли мед полезен на самом деле? Рассказывает известный специалист по питанию, доктор медицинских наук Виктор Конышев.
"Серьёзных исследований мёда с медицинскими целями не проводилось, – говорит Виктор Конышев в интервью АиФ. – Он может облегчать кашель, у него есть лёгкое жаропонижающее действие. В этом случае особенно ценится липовый мёд. Однако в европейской части России нет больших массивов липы, и «липовый» мёд нередко оказывается полифлорным – собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых мёду лечебных эффектов – из области мифологии".
Мед вреднее сахара?В меде огромное количество глюкозы и фруктозы, причем чтобы извлечь их из сахара организму еще нужно потрудится, а в меде они содержаться в готовом виде. Это вызывает резкий скачек уровня сахара в крови, что негативно сказывается на всем организме. Конечно, в отличии от сахара в меде есть много биологически активных веществ, которые полезны, но их много и в других натуральных продуктах, которые не содержат такое количество глюкозы.
"Вопреки широко распространённому мнению, в мёде мало витаминов и минеральных веществ. Например, суточную потребность в кальции обеспечивают 200 чайных ложек мёда, в фосфоре – 267 чайных ложек, а в витаминах – 3 кг мёда. Белки и аминокислоты присутствуют в мёде тоже в крайне малых количествах".Значит ли это, что нужно отказываться от меда? Нет, в меде есть польза, это уникальный продукт питания. Просто не надо относится к нему как к чудодейственному средству, и приписывать свойства, которые он не имеет. И, конечно, знать меру.
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