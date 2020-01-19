Врач назвал эффективный метод лечения, если вы одновременно заболели ОРВИ и ангиной



«Если врач видит на 3-4 сутки гриппа, что присоединилась бактериальная флора (возникли соответствующая клиническая симптоматика и изменение формулы крови), есть смысл давать антибиотики. При этом продолжается противовирусная терапия», - отметила специалист.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова назвала эффективный метод лечения при осложнениях гриппа в виде ангины. По ее словам, в этом случае необходимо комплексное лечение.Кроме того, необходимо применять патогенетическую терапию, то есть восстанавливать нарушенные функции организма, а также снимать интоксикацию. Это и обильное питье, и витамин C, и жаропонижающие препараты, пишет газета «Аргументы и факты».Ранее наш портал «Медикфорум» со ссылкой на специалистов перечислил лучшие привычки для укрепления здоровья после 40 лет.