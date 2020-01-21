От чихания до беспокойства: 5 необычных симптомов, говорящих о проблемах с кишечником
На проблемы с кишечником могут указывать различные симптомы. При этом, помимо «классических» признаков в виде вздутия, боли, запора или диареи, существуют и весьма необычные, - например, такие как сильное чихание или повышенная тревожность.
Чихание. О необычных симптомах нарушений в состоянии кишечника пишет известный британский диетолог Дженнет Хайд, автор книг о здоровье этого органа. По словам специалиста, сильное чихание у человека может говорить о протекающей кишке. Данное нарушение, отмечает Хайд, возникает, когда промежутки в кишечнике становятся больше, чем они должны быть, из-за влияния таких факторов, как стресс, пищевая непереносимость, слишком большое количество алкоголя. В результате непереваренные частицы пищи начинают попадать в кровоток и запускать иммунную реакцию, приводящую к сильному чиханию через час или два после еды.
Сильные ветры. Повышенное газообразование и сильные ветры могут быть следствием того, что в кишечнике начинает доминировать популяция патогенных, недружественных бактерий. Это возникает, когда человек ест слишком много сахара и искусственных подсластителей, например, когда ежедневно пьет газировку.
Зуд кожи и сыпь. Как и в случае с чиханием, такие симптомы могут возникать из-за протекающей кишки, позволяющей непереваренным частицам пищи попадать в ваш кровоток, провоцируя ответную реакцию со стороны иммунной системы.
Слабые ногти. Плохое состояние ногтей (как и волос) может быть признаком того, что организм не усваивает из рациона питательные вещества, необходимые для хорошего здоровья. При этом можно очень хорошо и правильно питаться, есть много полезных продуктов, - однако они не будут правильно расщепляться, и из них не будут выделены и усвоены ценные витамины, минералы и аминокислоты.
«Для здорового усвоения пищи нам нужно прежде всего ее достаточно пережевывать, а также иметь достаточное количество желудочной кислоты для правильного расщепления пищи и много ферментов. Чтобы вырабатывать достаточное количество ферментов, которые состоят из аминокислот из белка, нам необходимо ежедневно потреблять достаточное количество белка, который обеспечивает сырье для их производства», - отмечает Дженнет Хайд.
Чувство беспокойства и подавленность. Когда кишечный микробиом выходит из равновесия, это может негативно влиять на наше психо-эмоциональное состояние. Существует нерв, соединяющий кишечник с головным мозгом, и нервные сигналы между двумя органа непрерывно проходят в обоих направлениях. Плохое настроение, депрессивные состояния, эмоциональная подавленность, уныние, а также чувство повышенного беспокойства и тревожности, - все эти негативные психические изменения могут быть результатом бактериального дисбаланса в кишечнике, роста числа патогенных микроорганизмов.
«Употребление в пищу большого количества растений каждый день - овощей, трав и некоторых фруктов - может помочь вернуть психическое равновесие, так как волокна и пигменты в них питают полезные бактерии в кишечнике и создают разнообразный микробиом. Ферментированные продукты, такие как кефир, выращивают полезные бактерии в кишечнике и тоже помогают восстанавливать кишечную флору. Причин плохого настроения может быть много - некоторые из них мы вполне можем контролировать. Поддержка кишечного микробиома является способом такого контроля», - утверждает диетолог.
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