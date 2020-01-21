От чихания до беспокойства: 5 необычных симптомов, говорящих о проблемах с кишечником

«Для здорового усвоения пищи нам нужно прежде всего ее достаточно пережевывать, а также иметь достаточное количество желудочной кислоты для правильного расщепления пищи и много ферментов. Чтобы вырабатывать достаточное количество ферментов, которые состоят из аминокислот из белка, нам необходимо ежедневно потреблять достаточное количество белка, который обеспечивает сырье для их производства», - отмечает Дженнет Хайд.

«Употребление в пищу большого количества растений каждый день - овощей, трав и некоторых фруктов - может помочь вернуть психическое равновесие, так как волокна и пигменты в них питают полезные бактерии в кишечнике и создают разнообразный микробиом. Ферментированные продукты, такие как кефир, выращивают полезные бактерии в кишечнике и тоже помогают восстанавливать кишечную флору. Причин плохого настроения может быть много - некоторые из них мы вполне можем контролировать. Поддержка кишечного микробиома является способом такого контроля», - утверждает диетолог.