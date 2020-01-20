Исследование: витамин К помогает уменьшить жесткость артерий
Жесткость артерий является фактором риска хронических заболеваний сердца - ишемической болезни, инфарктов и даже преждевременной смерти. Это подчеркивает необходимость поиска путей предотвращения возникновения этого состояния. Последние данные свидетельствуют о том, что пищевые добавки с витамином К могут дать сердцу импульс для снижения артериальной жесткости. Исследование опубликовано в "Журнале Американской ассоциации кардиологов".
Ученые из Бельгии и Нидерландов стремились изучить влияние избыточного неактивного белка Matrix Gla (MGP) на здоровье сердечно-сосудистой системы, особенно на повышение жесткости и кальцификации крупных артерий. В частности, исследователи сконцентрировались на дезфосфокарбонилированном матриксе Gla Protein, биомаркере статуса витамина K, который требуется для "витамин К-зависимой активации".
«В этом исследовании подчеркивается важность измерения скорости пульсовой волны при измерении сердечно-сосудистого воздействия. Также измерения артериального давления подтверждают связь между низким уровнем витамина К2 и риском сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку участники этого популяционного исследования имели также более высокое артериальное давление », - сказала Катаржина Марес, президент Международной научной и Фонд здравоохранения, в заявлении. - «Подобно этому, многие предыдущие исследования показали, что, улучшая свой статус витамина К2, можно выполнять защитную роль для сердечно-сосудистой системы».
Источники витаминов К1 и К2Хотя во многих диетических рекомендациях не проводится различие между витаминами К-1 и К-2, было бы целесообразно добавить в рацион источники двух типов витамина.
Продукты, которые содержат витамин К-1:
- Шпинат
- Капуста
- Брокколи
- Эндивий (цикорный салат)
- Брюссельская капуста
- Пепперони
- Различные сыры, особенно голубой сыр
- Цельное молоко
- Бекон
- Печень
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