Артрит? Боль в суставах? 5 естественных средств, доказавших свою способность помогать
Три четверти людей в возрасте после 40 лет ежедневно испытают ту или иную боль в суставах. Самым распространенным заболеванием, которое вызывает боль и воспаление в суставах, является артрит. Помочь защититься от него могут доступные натуральные средства.
Вопреки распространенному мнению, артрит поражает не только пожилых людей. Он может причинять боль людям всех возрастов: среди страдающих им более 14 процентов составляют люди в возрасте от 18 до 25 лет. Но все же наиболее часто артрит развивается в более зрелом возрасте после 40 лет, затрагивая при этом гладкую хрящевую поверхность сустава, затрудняя движение и делая его более болезненным.
Признаки артрита. Помимо жестких, болезненных и опухших суставов, некоторые другие общие признаки артрита включают воспаление в суставах и вокруг них, ограниченное движение суставов, теплую красную кожу над пораженным суставом, а также слабость и истощение мышц.
Естественные средства для поддержания суставов и защиты от боли. Прежде всего, важно, чтобы суставы организма не находились постоянно под давлением – определяющим условием для этого является поддержание здоровой массы тела.
Помимо этого, важно то, что присутствуют в ежедневном питании человека.
Глюкозамин и хондроитин для защиты суставов с возрастом. Глюкозамин и хондроитин вместе составляют естественные структурные компоненты хряща - соединительной ткани, которая смягчает наши суставы. Вместе эти компоненты могут помочь предотвратить дегенерацию суставного хряща, которая развивается с возрастом. Метаанализ 2010 года, опубликованный в The Nutrition Journal, показал, что хондроитин вместе с глюкозамином оказывают благотворное влияние на суставы, защищая их от изменения структуры, ведущей к остеоартриту. В испытаниях у тех людей, которые принимал добавку, содержащую сульфат глюкозамина, тяжесть болей в суставах была значительно снижена по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Глюкозамин очень важно регулярно получать с пищей. Больше всего глюкозамина содержат:
- свиная, говяжья, телячья кожа;
- хрящи и кости животных, рыб, птиц;
- красное мясо;
- твердый сыр;
- мясо птицы;
- мидии, креветки.
Омега-3 для общего здоровья суставов. Омега-3 жирные кислоты, встречающиеся преимущественно в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь людям, страдающим артритом или другими типами болей в суставах. В систематическом обзоре и метаанализе рандомизированных исследований, проведенном в 2017 году, учеными был сделан вывод о том, что у людей, страдавших от ноющих и болезненных суставов, при использовании омега-3 уменьшались боль и отечность в суставах.
По мнению научных специалистов, необходимо есть хотя бы одну порцию жирной рыбы в неделю – это может быть семга, сардины, форель, скумбрия, сельдь. Кроме того, источниками омега-3 жирных кислот являются орехи и семена, льняное масло. Другие важные формы омега-3 жирных кислот включают натуральное мясо, дичь, молочные продукты, яйца.
Куркума против воспаления суставов. Еще один способ естественного облегчения боли в суставах – использовать куркуму. Ее главным компонент, куркумин, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают при артрите, боли в суставах и мышечной боли. Клинически доказано, что куркума облегчает боль в суставах и помогает увеличить их гибкость. В рандомизированном двойном слепом исследовании половина из 201 пациента с остеоартрозом половина принимала плацебо, а другая половина - 500 мг куркумина два раза в день. Через 12 недель у пациентов, принимавших куркумин, было зафиксировано значительное уменьшение боли по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Магний для оптимального здоровья костей и суставов. Этот важный минерал играет важную роль в более чем 300 функциях организма каждый день. Дефицит магния увеличивает риск остеопороза, и это затрагивает миллионы людей во всем мире. В исследовании, изучающем связь между болью в колене и потреблением магния у 2548 участников с остеоартритом коленного сустава, было установлено: люди, потреблявшие меньше магния, чаще страдали от боли.
Магний содержится во многих пищевых продуктах: это, в частности, коричневый рис, зеленые листовые овощи, бобы, авокадо, миндаль, темный шоколад, фрукты, авокадо, инжир, нут, лосось, тунец.
Шиповник – старинное средство, которое работает. Как и куркума, шиповник еще в древности использовался в терапевтических целях, в том числе для борьбы с болью в суставах. Масло шиповника содержит полифенолы и антоцианы – эти два типа антиоксидантов уменьшают воспаление, в связи с чем обезболивают. Экстракты шиповника работают аналогично аспирину, блокируя группу ферментов, которые вызывают воспаление.
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