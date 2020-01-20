Кардиолог Джамал Шаабан назвал 8 симптомов, за месяц предупреждающих о сердечном приступе
Египетский кардиолог Джамал Шаабан указал на 8 симптомов, которые могут появиться у человека за месяц до сердечного приступа. Среди предупреждающих знаков -необъяснимая усталость, бессонница, чрезмерное выпадение волос.
«Чаще всего сердечный приступ происходит неожиданно, - но только потому, что люди не прислушиваются к признакам организма, которые заранее предупреждают об угрозе», - приводится мнение кардиолога на портале The Times Hub.
По словам Джамала Шаабана, одним из основных симптомов, указывающих на приближающийся инфаркт миокарда, является необъяснимая усталость. Часто она возникает при выполнении простых задач, - например, после купания.
Еще одним симптомом-предвестником сердечного приступа является картина проблемного пищеварения. Боль в животе, тошнота, расстройство желудка, - все эти явления, если они возникают периодически, могут указывать на будущий инфаркт.
Другой сигнал – повышенная возбудимость, невозможность расслабиться. Трудности с засыпанием и бессонница, высокий уровень тревоги указывают на повышенный риск сердечного приступа или инсульта, констатирует кардиолог.
Кроме того, список предупреждающих симптомов Джамал Шаабан внес одышку, невозможность сделать глубокий вдох. Специалист заметил, что такое нередко происходит за 6 месяцев до инфаркта миокарда.
Также он советует обращать внимание на чрезмерное выпадение волос – особенно у мужчины в возрасте от 50 лет. Облысение может быть связано с повышением уровня стрессового гормона кортизола, от которого страдает сердце, сказал Джамал Шаабан.
Помимо этого, предупреждать о возможном сердечном приступе могут эпизоды нарушения сердцебиения. В такие моменты наблюдается аритмия, которая часто сопровождаются беспокойством, паникой и головокружением, - все может продолжаться от минуты до двух.
Другим симптомом является избыточное потоотделение, которое больше относится к женщинам, зачастую связывающим такую потливость с менопаузой.
Наконец, сигналом, предупреждающим об инфаркте, могут быть боли в груди, которые отдают в одну или две руки, челюсть, шею, плечи.
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