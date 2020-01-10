Известный египетский кардиолог назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца

«Раковые клетки имеют повышенный аппетит на сахар, а также создают воспалительные состояния, которые могут привести к нарушению работы сердца», - заметил Джамал Шаабан.

«Всегда старайтесь пить воду вместо безалкогольных напитков или соков, и не добавляйте сахар в кофе или чай», - дал совет Джамал Шаабан.