Известный египетский кардиолог назвал продукты, способные вызывать рак и болезни сердца
По мнению известного египетского кардиолога Джамала Шаабана, для защиты от рака и болезни сердца необходимо сократить в рационе количество пищевых продуктов, содержащих сахар. Об этом информирует The Times Hub.
Кардиолог Джамал Шаабан высказался о том, что для снижения риска преждевременного ухода из жизни из-за рака и сердечных заболеваний важно значительно уменьшить потребление сахара. Отчасти опасность активного поедания сладкого заключается в том, что это приводит к избыточному весу, а жировые клетки очень активны, и имеют прямое отношение к развитию рака. Отчасти у тех, кто ест слишком много сахара, увеличивается вероятность закупорки коронарных артерий, пояснил врач.
«Раковые клетки имеют повышенный аппетит на сахар, а также создают воспалительные состояния, которые могут привести к нарушению работы сердца», - заметил Джамал Шаабан.
По словам кардиолога, под строгим ограничением должны находиться печенье, пирожные и другие десерты, содержащие много сахара и рафинированных углеводов, а также консервированные фрукты в сиропе, сухофрукты и продукты с низким содержанием жира, поскольку в них часто содержатся подсластители.
Также египетский кардиолог предупредил об опасности употребления различных подслащенных безалкогольных напитков и производственных соков.
«Всегда старайтесь пить воду вместо безалкогольных напитков или соков, и не добавляйте сахар в кофе или чай», - дал совет Джамал Шаабан.
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