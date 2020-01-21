Почему врачи пропускают инфекции мочевыводящих путей у женщин
Значительное количество инфекций мочевыводящих путей у женщин всё ещё пропускается врачами. Бактерии в анализах мочи часто исчезают к тому моменту, когда эти самые анализы добираются до лаборатории.
Инфекции мочевыводящих путей развиваются в тот момент, когда вызывающие их бактерии колонизируют и атакуют оболочку мочеиспускательного канала - трубки, переносящей мочу из мочевого пузыря к выходу из тела. Эти инфекции часто вызывают боли в животе, спине и ногах. Любой человек может столкнуться с данными инфекциями, но женщины заболевают чаще в связи с анатомическими особенностями расположения их мочеиспускательного канала. Он находится гораздо ближе к анальному отверстию, часто являющемуся источником различных бактерий.
У жертв этих инфекций нередко возникает постоянная потребность в мочеиспускании, но при попытках сделать это появляется сильнейшая боль, а мочи почти не выделяется. Инфекции приводят к расстройствам сна, проблемам на работе и в интимной жизни. К сожалению, бесконтрольное использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии обретают резистентность и делают инфекции еще более «упрямыми». Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, почему у женщин эти инфекции часто пропускаются врачами даже после сдачи анализов.
Оказывается довольно часто эти самые анализы оставляют храниться при комнатной температуре, и когда до них доходит очередь, то бактерии оттуда просто испаряются. Нередко между сдачей мочи и проведением анализа проходят несколько дней, и в этом случае обнаружить бактерии также практически невозможно. Всё это приводит к тому, что своевременный диагноз не ставится. Но еще большую опасность представляет чрезмерная выписка антибиотиков. Ученые из Университета Бата используют камеру смартфона для диагностики подобных инфекций, разрабатываются и другие новые методы, которые очень нужны значительному количеству представительниц прекрасного пола. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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