Меньше соли, больше черного перца: назван способ снизить высокое кровяное давление
Использование черного перца с одновременным сокращение соли может быть эффективным способом снизить высокое кровяное давление. Об этом сообщает британское издание Express.
Чтобы предотвратить высокое кровяное давление, важно принимать здоровые диетические решения, констатируют эксперты. Одним из таких решений является использование черного перца и уменьшение количества соли в рационе.
«Несколько исследований показали, что активное вещество, содержащееся в черном перце и называемое пиперином, помогает снизить высокое кровяное давление», - пишет Express.
Помимо этого специалисты настаивают на сокращении потребляемой соли.
«Употребление в пищу слишком большого количества соли является основной причиной высокого кровяного давления - чем больше соли вы едите, тем выше ваше давление. Не забывайте: обилие соли мешает работать лекарствам для снижения давления, например, таким как диуретики», - предупреждают врачи.
Эксперты напомнили: люди часто не осознают, что их давление повышено. При этом, когда кровяное давление постоянно слишком высокое, сердце начинает работать усерднее, чтобы качать кровь через все тело. Со временем такая напряженная работа приводит к тому, что артерии теряют свою эластичность и становятся жесткими или узкими. Так создаются предпосылки к сердечному приступу.
Медики рекомендуют съедать соль в количестве не более одной чайной ложки за день. Людям с повышенным давлением по возможности следует избегать соли, используя вместо нее натуральные специи и пряности - конкретно приправлять еду черным перцем.
«Самый безопасный способ остаться в рекомендуемых пределах – избегать потребления обработанных продуктов, таких как хлеб, печенье и сухие завтраки, потому что эти продукты содержат много «скрытой» соли», - констатируют научные работники.
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