Меньше соли, больше черного перца: назван способ снизить высокое кровяное давление

«Несколько исследований показали, что активное вещество, содержащееся в черном перце и называемое пиперином, помогает снизить высокое кровяное давление», - пишет Express.

«Употребление в пищу слишком большого количества соли является основной причиной высокого кровяного давления - чем больше соли вы едите, тем выше ваше давление. Не забывайте: обилие соли мешает работать лекарствам для снижения давления, например, таким как диуретики», - предупреждают врачи.

«Самый безопасный способ остаться в рекомендуемых пределах – избегать потребления обработанных продуктов, таких как хлеб, печенье и сухие завтраки, потому что эти продукты содержат много «скрытой» соли», - констатируют научные работники.