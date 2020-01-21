Исследование: сжатие рук и ног улучшает регуляцию мозгового кровотока

Временное прекращение кровотока - это тренировка?

«Наше исследование показало, что такая предварительная тренировка временно улучшает динамическую церебральную ауторегуляцию, которая заключается в способности мозга регулировать и обеспечивать адекватный кровоток в мозг, несмотря на изменения артериального давления. Мы также обнаружили увеличение биомаркеров в крови, которые могут защитить нервную систему и мозг», сказал автор Йи Янг из Первой больницы Университета Цзилинь в Китае.

«Важно подчеркнуть, что люди не должны пытаться ограничивать кровоток самостоятельно, потому что, если они не находятся под присмотром врача, они могут причинить себе вред. Кроме того, наше исследование было небольшим, и для подтверждения выводов необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем врачам будут даны рекомендации использовать такие предварительные условия в качестве терапии».