Исследование: сжатие рук и ног улучшает регуляцию мозгового кровотока
С возрастом ваш мозг будет испытывать изменения, которые могут повлиять на интеллектуальную функцию. Поскольку снижение когнитивных способностей является довольно распространенным явлением, важно поддерживать работу мозга, сохраняя его здоровым, насколько это возможно. Последние данные свидетельствуют о том, что простое сжатие рук и ног может быть полезным для вашего мозга.
Исследование, опубликованное в Neurology, медицинском журнале "Американской академии неврологии", показало, что у людей, которые ограничивали свой кровоток с помощью манжет для измерения давления на руках и ногах, наблюдались признаки более контролируемого кровотока в мозге. Этот процесс упоминается авторами как дистанционное ишемическое предварительное кондиционирование.
Временное прекращение кровотока - это тренировка?Предыдущие исследования показали, что «тренировка» органов с использованием дистанционной ишемической обработки для ограничения кровотока может сделать сердце более устойчивым к изменениям кровотока и повреждению, вызванному недостатком кислорода во время сердечного приступа.
Поэтому ученые хотели определить, может ли подобная процедура быть полезной для мозга.
«Наше исследование показало, что такая предварительная тренировка временно улучшает динамическую церебральную ауторегуляцию, которая заключается в способности мозга регулировать и обеспечивать адекватный кровоток в мозг, несмотря на изменения артериального давления. Мы также обнаружили увеличение биомаркеров в крови, которые могут защитить нервную систему и мозг», сказал автор Йи Янг из Первой больницы Университета Цзилинь в Китае.
Ученые предупреждают, что несмотря на полученные результаты, не стоит пытаться экспериментировать со своим телом.
«Важно подчеркнуть, что люди не должны пытаться ограничивать кровоток самостоятельно, потому что, если они не находятся под присмотром врача, они могут причинить себе вред. Кроме того, наше исследование было небольшим, и для подтверждения выводов необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем врачам будут даны рекомендации использовать такие предварительные условия в качестве терапии».
Ранее на Медикфорум мы писали о пользе соли против роста опухолей.
Оставить комментарий