Овсяная каша не походит для ежедневного завтрака
Несмотря на полезные свойства, овсянка не должна употребляться каждый день, констатировала диетолог Дарья Русакова.
Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова рассказала в интервью об особенностях овсяной каши, из-за которых она перестает быть полезной. Специалист отметила, что усваивать овсянку могут далеко не все люди.
«Как на любой другой продукт, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергическая реакция», - сказала медик, беседуя с «Москвой 24».
Диетолог добавила, что овсяная каша насыщена пищевыми волокнами, которые способны снижать всасывание холестерина и сахара в кишечнике, соответственно, уменьшая их уровни в крови. Также она улучшает перистальтику кишечника, способствует регулярному стулу.
В то же время, говорит эксперт, овсяная каша не походит для ежедневного завтрака. По словам Русаковой, овсянка при таком употреблении будет мешать организму полноценно усваивать полезные вещества.
«Лучше всего употреблять эту кашу 2–3 раза в неделю», - подчеркнула диетолог.
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Дарья Русакова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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