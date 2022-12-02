«Как на любой другой продукт, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергическая реакция», - сказала медик, беседуя с «Москвой 24».

«Лучше всего употреблять эту кашу 2–3 раза в неделю», - подчеркнула диетолог.

Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова рассказала в интервью об особенностях овсяной каши, из-за которых она перестает быть полезной. Специалист отметила, что усваивать овсянку могут далеко не все люди.Диетолог добавила, что овсяная каша насыщена пищевыми волокнами, которые способны снижать всасывание холестерина и сахара в кишечнике, соответственно, уменьшая их уровни в крови. Также она улучшает перистальтику кишечника, способствует регулярному стулу.В то же время, говорит эксперт, овсяная каша не походит для ежедневного завтрака. По словам Русаковой, овсянка при таком употреблении будет мешать организму полноценно усваивать полезные вещества.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нутрициологом Анастасией Дубицкой были названы самые полезные крупы для пожилых людей после 60 лет.

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