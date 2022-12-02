Овсяная каша не походит для ежедневного завтрака

125 Фото: https://unsplash.com/photos/sa49T_fgGVE
овсяная каша

Несмотря на полезные свойства, овсянка не должна употребляться каждый день, констатировала диетолог Дарья Русакова.

Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова рассказала в интервью об особенностях овсяной каши, из-за которых она перестает быть полезной. Специалист отметила, что усваивать овсянку могут далеко не все люди.

«Как на любой другой продукт, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергическая реакция», - сказала медик, беседуя с «Москвой 24».

Диетолог добавила, что овсяная каша насыщена пищевыми волокнами, которые способны снижать всасывание холестерина и сахара в кишечнике, соответственно, уменьшая их уровни в крови. Также она улучшает перистальтику кишечника, способствует регулярному стулу.

Врач эндокринолог объяснила опасность неправильного завтрака


В то же время, говорит эксперт, овсяная каша не походит для ежедневного завтрака. По словам Русаковой, овсянка при таком употреблении будет мешать организму полноценно усваивать полезные вещества.

Врачи: овсяная каша не подходит для завтрака


«Лучше всего употреблять эту кашу 2–3 раза в неделю», - подчеркнула диетолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нутрициологом Анастасией Дубицкой были названы самые полезные крупы для пожилых людей после 60 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дарья Русакова
Дарья Русакова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Диетолог рассказала, полезна ли овсяная каша
Диетолог опровергла миф о полезности каши на завтрак
Диетологи развеяли мифы об овсянке
Теги : овсянка, польза и вред, Дарья Русакова