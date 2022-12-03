Сотни выживших после инфаркта признались, что ели эти продукты за несколько часов до приступа

"158 человек признались, что съели «тяжелую пищу» в течение 26 часов после сердечного приступа, а 25 съели обильную пищу за два часа до приступа. Жирная пища особенно утомительна для сердца. В дополнение к повышению уровня холестерина, необычно тяжелая пища может увеличить риск сердечного приступа, возможно, из-за изменений в кровотоке и увеличения частоты сердечных сокращений и артериального давления после еды. Если у вас болезнь сердца, ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Концепция умеренности часто теряет актуальность в преддверии новогодних праздников, особенно когда речь идет о вашем ужине. Но врачи предупреждают людей дважды подумать, прежде чем злоупотреблять едой. Они предполагают, чтоПрошлые исследования показали, что количество сердечных приступов имеет тенденцию увеличиваться к Новому году. Причина этого, вероятно, частично связана с холодной погодой, снижением физической активности и эмоциональным стрессом — все это, как известно, увеличивает риск сердечного приступа.Но переедание также может быть фактором. Одно исследование показало, чтоВ рамках исследования врачи опросили 1986 человек, страдающих инфарктом миокарда, о том, что они ели перед испытаниями.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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