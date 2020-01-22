На самом деле это стресс: 6 его необычных симптомов, которые кажутся чем-то другим
Некоторые симптомы, связанные с тем, что организм испытывает стресс, могут показаться проявлением других нарушений или следствием влияния внешних факторов, например, плохой погоды. В необычных сигналах стрессового состояния разбирался портал MedikForum.ru.
Потрескавшиеся губы. Вы можете подумать, что губы потрескались из-за прогулки в холодную погоду, но это может быть проявлением стресса. Трещинки на губах и особенно в уголках губ являются признаком низкого уровня витаминов группы В, прежде всего витамина В6. Витамины группы В крайне важны для здоровья нервной системы. Витамин В6 участвует в производстве нейротрансмиттеров серотонина и дофамина, которые регулируют настроение и мотивацию, а также мелатонина, который регулирует сон. При его нехватке мы начинаем страдать от нервозности и бессонницы.
Чтобы восполнить уровень витаминов группы В, следует чаще есть морковь, курицу, яйца, рыбу, мясо, горох, шпинат, семена подсолнечника, грецкие орехи, авокадо, бананы, бобы, брокколи, бурый рис и другие цельные зерна, капусту, кукурузу, картофель.
Зажим челюсти. Еще один необычный признак возможного стресса. Долгосрочный стресс может проявляться в виде зажима челюсти, - в том числе из-за мышечного напряжения. Когда такое напряжение затрагивает лицевые мышцы, это может влиять на избыточную электрическую активность мозга. Одним из ее последствий могут быть процессы в челюсти.
Ученые полагают, что данной проблеме способствует пониженный уровень витамина B5 в организме, также часто называемого антистрессовым витамином. В5 помогает вырабатывать иммунные антитела, которые уменьшают действие стресса на организм. Хорошими источниками витамина B5 являются говядина, яйца, свежие овощи, почки, бобовые, печень, грибы, орехи, морская рыба, цельнозерновые продукты.
Белые пятна на ногтях. Белые пятна на ногтях могут возникать из-за дефицита цинка, который очень важен для многих ферментных систем организма, для иммунитета и для производства гормонов. Проблема в том, что цинк очень быстро расходуется при стрессе, поэтому появление белых пятен на ногтевых пластинах это еще и сигнал о состоянии стресса.
Если организму не хватает цинка, включайте в рацион рыбу, мясо, семена подсолнечника, тыквенные семечки, кедровые орехи, орехи, устрицы и других моллюсков, крабов, ржаную муку, сыр чеддер.
Чередование запоров и диареи. Как правило, этот симптом ассоциируется с нарушениями в работе ЖКТ, причем он может сигналить даже о развитии рака. Но также это говорит о стрессе. Запоры с диареей возникают как следствие нехватки магния. Наша способность успокаивать мозг и мышцы (включая мышцы пищеварительного тракта) зависит от содержания этого минерала в организме. Если его не хватает, стресс оказывает на нас более серьезное разрушительное воздействие.
Чтобы восполнять магний, следует употреблять в пищу гречку, орехи, сою, темно-зеленые овощи, морковь, горох, сладкий картофель, семена подсолнечника и кунжута, чечевицу, авокадо, цветную капусту, рыбу, мясо.
Кровоточащие десны. Заметили, что ваши десны в последнее время более чувствительны и кровоточат? Такое происходит, когда организму недостает витамина С, а данный витамин чрезмерно быстро расходуется им именно в обстоятельствах стресса. Хорошие источники витамина С – это ягоды, цитрусовые, зеленые овощи, спаржа, авокадо, брокколи, капуста, лук, зеленый горошек, ананас, редис, шпинат, клубника, помидоры.
Образования на руках и бедрах. При низком уровне витамина Е в организме, а также омега-жиров на коже рук и бедер появляются образования, напоминающие отвердевшие прыщи. Они возникают из-за ненормального роста кожи, связанного с процессом фолликулярного кератоза, когда в кожном белке накапливается слишком много кератина. Снижение уровня витамина Е в организме, является, в свою очередь, состоянием, которое развивается на фоне стресса.
Чтобы получать витамин Е, следует включать в питание растительные масла холодного отжима, темно-зеленые листовые овощи, бобовые, орехи, семена, цельные зерна, бурый рис, яйца, водоросли, молоко, овсянку, субпродукты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кожная сыпь может быть признаком рака.
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