Для защиты от деменции и рака: медики советуют, как избежать дефицита витамина D
Дефицит витамина D связан с развитием многих заболеваний, включая деменцию и рак, но от этого неприятного явления можно защититься. Портал Focus.de опубликовал советы медиков, помогающие в этом.
Витамин D необходим для крепких костей, здоровой иммунной системы и сбалансированного производства половых гормонов. При этом, в отличие от витаминов группы B, а также C и E, которые мы должны постоянно получать извне, витамин D наш организм может вырабатывать самостоятельно. Для этого ему необходимо UVB-излучение.
По словам медиков, получая возможность находиться под солнечным светом, мы покрываем от 80 до 90 процентов потребности организма в витамине D. Это примерно 20 микрограммов в день. В то же время организм способен хранить избыток витамина D в запасниках, которые расположены в печени и жировой ткани. Эти резервы он использует в сезон слабого освещения.
Вот советы специалистов, позволяющие избежать дефицита витамина D.
- Выходите на улицу на полчаса каждый день, чтобы дневной свет попадал на лицо и руки. Ультрафиолетовое излучение доступно для организма даже, когда небо облачно.
- Ешьте яйца, жирную рыбу и грибы, чтобы удовлетворить оставшиеся от 10 до 20 процентов потребности в витамине D.
- Если вы подозреваете у себя дефицит витамина D, можете измерить его содержание в крови у врача. Если пациент испытывает недостаток в питании, медики рекомендуют дополнительные таблетки витамина D, обычно это от 1000 до 2000 единиц в день.
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