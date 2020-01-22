Профилактика: как защититься от простуды

Каждый год люди сталкиваются с простудой, кто-то чаще, кто-то реже. Болезнь можно предотвратить, если заниматься профилактикой. Какие привычные и несложные действия помогут защититься от простуды, расскажет MedikForum.ru.

Есть чеснок





Чеснок – действительно отличное средство для профилактики простуды и гриппа. Учёные выяснили, что в нём содержится особое химическое соединение, которое предотвращает вред, наносимый бактериями иммунной системе. Немного чеснока в день – и уже через сутки можно почувствовать облегчение, даже если болезнь уже наступила.





Проводить время с роднёй и друзьями





Широко известно, что социальные связи влияют на хорошее самочувствие и настроение. Поэтому стоит почаще встречаться с родственниками, близкими людьми и друзьями, если хотите защититься от простуды.





Заниматься фитнесом





Любые физические нагрузки пойдут на пользу самочувствию. Например, кардионагрузки укрепляют сердечную систему, а силовые тренировки помогут укрепить мышечный корсет. А в общем это благостно сказывается на форме и здоровье, иными словами, защищает от простуды, так как иммунная система становится тоже крепче.





Соблюдать гигиену





Соблюдение гигиенических правил позволит защититься от простуды и не заболеть. Но важно не перегнуть палку. Многие полагают, что полностью оградив себя от микробов, то никогда болезней не будет. На деле иногда организм стоит вгонять в стресс, чтобы сделать иммунную систему устойчивее к вирусам. Но только здесь тоже важно не перегнуть палку – держитесь золотой середины и всё будет хорошо.





Спать по 8 часов





Достаточное количество сна позволит защититься от простуды и гриппа. Если регулярно высыпаться, то проблем со здоровьем не будет. Сон на протяжении 7-8 часов в сутки – вот оптимальное его количество.





Принимать холодный душ





Прохладный душ очень полезен для здоровья и защиты от простуды. Люди болеют на 29% реже, если в их графике каждый день есть холодный душ. Если боитесь переходить к таким радикальным мерам, то можно сначала начать практиковать контрастный душ.





Принимать пивные дрожжи





Пивные дрожжи позволяют укрепить иммунитет, так как в них много витамина В и белка. При регулярном их употреблении в виде порошка или таблеток можно защититься от простуды и гриппа, а также других вирусных инфекций.