Большой мозг не означает более крепкую память
Наличие более крупного по размеру мозга вовсе не означает и более прочной памяти. Исследование показало, что большие объемы белого вещества в этом вопросе не столь важны.
Когда-то Шерлок Холмс сделал вывод о том, что хозяин утерянной шляпы умный человек, оценивая её размер. Он заявил доктору Ватсону, что не может человек с такой большой головой быть глупым. Однако наличие большего по размеру мозга вовсе не означает наличия и более прочной памяти, как показало исследование. Его авторы просканировали мозг более 330 взрослых человек, которые проходили через тесты на память и обучение. Установлено, что более крупный гиппокамп, то есть область мозга, которая является центром памяти, вовсе необязательно помогает повысить результативность этих тестов.
Предыдущие тесты демонстрировали, что гиппокамп уменьшается с возрастом и может быть связан с потерей памяти у пенсионеров, а также у людей с болезнью Альцгеймера. Но нынешнее исследование было более специфичным, оно продемонстрировало, что количество специфического белого вещества не имеет определяющего значения в том, насколько хороша у человека память. Так, в ходе тестов обладатели более крупного гиппокампа демонстрировали более плохие результаты на память, чем те, кто имел самый небольшой гиппокамп.
В 2004 году исследование показало, что размер гиппокампа не всегда связан с крепостью памяти у пожилых людей. Но сейчас исследователи из Университета Мичигана впервые пролили свет на то, почему так происходит. По мнению авторов нынешнего исследования, необходимо смотреть за связями между гиппокампом и оставшейся частью мозга, оценивая степень снижения памяти у пожилых людей. Сам по себе размер гиппокампа определяющего значения не имеет. Об этом сообщает медицинский журнал Cerebral Cortex. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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