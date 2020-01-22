Врач Леонид Эйдельман: медики ожидают глобальную эпидемию коронавируса

"Мы знаем, что в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия. Это будет какой-то новый вирус. Мы пока не знаем, какой, но возможно, это будет один из коронавирусов. Коронавирус известен тем, что, как правило, он проходит как обычная простуда с насморком и кашлем. Но есть и изменения. Вирусы меняются, мутируют. Одно из изменений в 2003 году вызвало тяжелую эпидемию, которая получила название SARS. Вирус вызывал пневмонию, и были случаи смертельные. Немало лечащего персонала заразилось. Вирус тогда тоже начался в Китае. Немало врачей и медсестёр заболели и даже умерли. Еще одно проявление этого вируса было на Ближнем Востоке - его назвали MERS от слова Ближний Восток (Middle East)", - заявил Эйдельман для РИА Новости.

Как не заразиться коронавирусом? Советы израильских медиков

"Не посещать животноводческие фермы и рынки, избегать контактов с животными и птицами и по возможности не контактировать с лицами с явными симптомами респираторного заболевания", - советует израильским туристам Эмилия Эннис, директор департамента эпидемиологии израильского минздрава.

Что такое коронавирус?