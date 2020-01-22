Врач Леонид Эйдельман: медики ожидают глобальную эпидемию коронавируса
По заявлению главы Всемирного профсоюза врачей WMA израильского врача Леонида Эйдельмана, медики ожидают глобальную эпидемию в связи с новым коронавирусом.
"Мы знаем, что в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия. Это будет какой-то новый вирус. Мы пока не знаем, какой, но возможно, это будет один из коронавирусов. Коронавирус известен тем, что, как правило, он проходит как обычная простуда с насморком и кашлем. Но есть и изменения. Вирусы меняются, мутируют. Одно из изменений в 2003 году вызвало тяжелую эпидемию, которая получила название SARS. Вирус вызывал пневмонию, и были случаи смертельные. Немало лечащего персонала заразилось. Вирус тогда тоже начался в Китае. Немало врачей и медсестёр заболели и даже умерли. Еще одно проявление этого вируса было на Ближнем Востоке - его назвали MERS от слова Ближний Восток (Middle East)", - заявил Эйдельман для РИА Новости.Самая смертельная эпидемия гриппа "испанки" произошла когда солдаты из США высадились в Европе. Тогда по разным оценкам погибли от 50 до 100 миллионов человек.
Как не заразиться коронавирусом? Советы израильских медиковМинистерство здравоохранения Израиля готовиться выпустить специальные инструкции для врачей по лечению заболевания и защите себя от вируса. Пока же выпущена памятка для туристов.
"Не посещать животноводческие фермы и рынки, избегать контактов с животными и птицами и по возможности не контактировать с лицами с явными симптомами респираторного заболевания", - советует израильским туристам Эмилия Эннис, директор департамента эпидемиологии израильского минздрава.
Что такое коронавирус?Это целое семейство вирусов (всего их открыто около тридцати), которое поражает дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, нервную систему. Впервые были обнаружены в 1965 году.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что в Китае огромные очереди за масками для лица.
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