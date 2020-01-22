В Китае огромные очереди за масками для лица
Жители самой густонаселённой страны мира выстраиваются в длинные очереди для покупки масок для лица. Они надеются, что тем самым защитят себя от вспышки вируса, похожего на атипичную пневмонию.
Маски для лица буквально исчезают с полок многочисленных китайских магазинов, а их продавцы на радостях взвинтили розничные цены в 10 раз. Столь огромный спрос на эти средства защиты от инфекций обусловлен распространением по Китаю загадочного коронавируса, похожего на атипичную пневмонию, о котором постоянно сообщают средства массовой информации. При этом люди не хотят обращать внимания на то, что из нескольких сотен заболевших скончались всего 6 человек, имевших сопутствующие заболевания, а значит, смертность у этого вируса гораздо ниже, чем у обычного гриппа.
Разного рода газеты и интернет-сайты продолжают распространять страшилки о том, что это "смертоносный вирус", от которого невозможно поправиться, и у которого имеется потенциал распространиться на все человечество. Традиционно к этим сообщения присоединяют воспоминания об эпидемиях чумы в Средневековье и «испанки». Именно поэтому пугливые китайцы закупают сотни тысяч масок для лица в последние дни, и на улицах некоторых китайских городов уже невозможно увидеть ни одного лица без маски. Тем более, что на днях было объявлено о способности вируса распространяться через слюну, а это значит, что те самые маски для лица являются надежным средством профилактики заражений. Об этом пишет Beijing Evening News.
Статистика свидетельствует, что к настоящему времени около 20 работников здравоохранения подхватили этот вирус, включая крупнейшего китайского ученого, который руководит борьбой со вспышкой этой болезни. В Азии зафиксировано 317 заболевших, но подавляющее большинство из них выздоровели или стабильны, так как им помогают имеющиеся средства лечения. Хотя вирус наукой не опознан, и у него нет имени, находящиеся в распоряжении человечества лекарства в 99% случаях оказываются достаточно эффективными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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