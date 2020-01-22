Китайский коронавирус выявлен в США - он распространяется быстрее, чем предполагалось ранее
Девять человек уже умерли от заражения новым коронавирусом вирусом в Китае. По-видимому, возбудитель распространяется быстрее, чем считалось ранее. Первый случай зарегистрирован в США.
Около 440 человек к настоящему времени заразились новым коронавирусом. 170 из них проживают в Ухане. Болезнь впервые появилась именно в этом городе на рынке рыбы и птицы в конце декабря. Однако, есть данные, что большинство клинически подтвержденных случаев относительно легкие.
Первый случай в СШАКак сообщает ВВС, первый случай был также выявлен на американской земле. По данным CDC, вирус был диагностирован в городе Сиэтле, на северо-западе штата Вашингтон, у человека, который недавно был в Китае. Пациент ездил в Ухань, поэтому был госпитализирован в качестве меры предосторожности. Соединенные Штаты расширяют контроль в аэропортах.
По оценкам "Лондонского центра анализа глобальных вирусных заболеваний", фактическое число инфицированных людей значительно выше, чем сообщалось в Пекине: в пятницу было объявлено, что инфицировано более 1700 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала кризисное совещание сегодня, 22 января. Эксперты хотят сообщить, будет ли объявлена ли международная чрезвычайная ситуация.
Что такое новый коронавирус и каковы симптомы?Загадочный вирус вызывает пневмонию. Он принадлежит к семейству коронавирусов, которые вызывают простуду и более серьезные заболевания дыхательной системы. В 2002 и 2003 годах почти 350 человек в Китае и почти 300 человек в Гонконге умерли от эпидемии тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС).
Новый вирус, 2019-нКоВ, был диагностирован в конце прошлого года. Симптомы включают жар, кашель и одышку. Считается, что инкубационный период заболевания может составлять до 14 дней.
Однако, по-видимому, подтвержденные случаи легче, чем ТОРС. В основном смертельные риски испытывают пожилые слои населения. Люди, которые умерли в результате этой вирусной болезни, имели тяжелые хронические заболевания.
Ранее на Медикфорум мы писали о предупреждении Роспотребнадзора об опасности нового коронавируса.
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