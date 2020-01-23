10 порой необычных звуков, которые издает наше тело: что за ними стоит?
Щелчки, свист, звон, бульканье, газы, - наше тело способно издавать разные звуки, порой необычные и пугающие нас самих. Портал MedikForum.ru решил выяснить, что может вызывать подобные звуки.
Свист в носу. Он является признаком обструкции воздушного потока, и может означать, что в носовых ходах скопился избыток слизи. Однако если человек перенес травму носа, свист может указывать на разрыв хряща между ноздрями, который может исправить только врач.
Чихание. Оно может быть вызвано чем угодно, от вируса до яркого света, стимулирующего рефлекторную реакцию, идущую от мозга к диафрагме. У некоторых людей чихающие звуки могут быть очень громкими из-за индивидуальных особенностей: объема их легких, размера трахеи или силы живота. Постоянно повторяющиеся приступы чихания – вероятный знак аллергии.
Шум в ушах. Звук, который вы слышите, лежа на подушке, может быть звуком крови, движущейся через сонную артерию и яремную вену, которые проходят за ухом. Этот звук становится особенно ощутимым для человека, когда блокируется внешний шум. Если такой гул или шум в ушах вы слышите постоянно, это может быть следствием инфекции, аллергии или застойного процесса в евстахиевой трубе, которая соединяет нос и горло со средним ухом.
Внимание: шум в ушах без нарушений слуха может означать закупорку или нарушение кровеносных сосудов, и это очень серьезный повод для обследования у врача.
Звон в ушах. Звон в одном ухе или обоих ушах может говорить о повреждении волосковых клеток во внутреннем ухе, которые преобразуют звуковые волны в электрические сигналы. В результате этого улитка уха начинает посылать сигналы в мозг даже при отсутствии источников шума поблизости.
Если такой фантомный звон в ушах длится более двух дней или сопровождается болью или головокружением, следует обратиться к врачу, чтобы исключить инфекцию или неврологические проблемы.
Икота. Икота возникает из-за того, что блуждающие и диафрагмальные нервы стимулируются возбуждением, нервозностью, некоторыми лекарствами или вздутием живота после употребления большого количества еды. Если икота длится более 48 часов, ее причину должны выяснить медики, в этом случае нельзя исключать вероятность повреждения центральной нервной системой.
Урчание в животе. Урчание и бульканье в животе являются звуками воздуха и жидкости, перемещающимися при движении мышц пищеварительного тракта. Издаваемые на пустой желудок, они означают, что ваша кишка выметает остатки мусора, или это признак того, что настало время еды. Но очень громкие звуки, сопровождаемые болью, спазмами или тошнотой при отсутствии голода, могут указывать на частичную непроходимость кишечника.
Газы. Метеоризм со спазмами и диареей, возникающий после употребления молочных продуктов, может указывать на непереносимость лактозы. Такие же симптомы после употребления газированной воды или фруктового сока могут указывать на расстройство пищеварения, связанного с нарушением всасывания фруктозы.
Звуки из влагалища (квифинг). Возникновение таких звуков связано с попаданием внутрь женского тела воздуха из окружающей атмосферы, что может происходить во время секса или другой физической активности. При неосторожном движении воздух из влагалища выталкивается обратно, и издается звук, порой очень громкий. Тем не менее, это абсолютно нормальное, здоровое явление (упражнения Кегеля для укрепления тазового дна могут помочь предотвратить попадание воздуха во влагалище). Однако если с такими звуками возникает неприятный запах или из влагалища выходят частицы стула, нужно обратиться к врачу, - эти симптомы указывают на ректовагинальный свищ.
Треск в суставах. Суставы смазываются жидкостью, и когда вы приседаете или стоите, давление в здоровом суставе меняется, - в результате жидкость может образовывать пузырьки, которые лопаются, издавая звуки. Все это не страшно. Но если звуки щелчков сопровождаются болью, скованностью или, наоборот, нестабильностью сустава, - это может быть симптомом разрыва сухожилия или связки, перелома или повреждения хряща. Появление скрипящих суставных звуков сможет сигнализировать об остеоартрозе.
Петушиный крик. Именно так звучит в переводе с французского языка коклюш. Главным симптомом этого заболевания является звук приступообразного кашля с сиплым посвистом, напоминающего крики домашней птицы. Обычно эпизоды кашля при коклюше ухудшаются по ночам. Эта бактериальная инфекция очень заразна и особенно опасна для детей: выделяемый бактериями токсин действует непосредственно на центральную нервную систему.
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