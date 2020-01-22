Исследование: употребление клубники помогает предотвратить снижение когнитивных функций
Вы любите перекусывать сладкой и сочной клубникой? Хорошо, продолжайте: недавнее исследование предполагает, что они могут снизить риск развития деменции, Альцгеймера и других заболеваний, связанных со снижением когнитивных функций.
Чтобы должным образом исследовать возможную связь между потреблением клубники и снижением когнитивных функций, участникам было поручено заполнить вопросник по частоте приема пищи, а также, по крайней мере, проводились две ежегодные неврологические оценки.
ИсследованиеПо словам исследователей, связь между потреблением клубники и деменцией была проанализирована с использованием моделей пропорциональной опасности, которые затем были скорректированы с учетом возраста, пола, образования, физической активности и участия в познавательной деятельности участников. Кроме того, бы учтен генотип, потребление других фруктов и общее потребление калорий.
Ученые отметили, что у 679 участников не развивалась деменция в течение шести лет, что может быть связано с частотой потребления клубники, поскольку соединения, обнаруженные в этой ягоде, были идентифицированы в более ранних исследованиях как имеющие антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут улучшить нейронную функцию.
Исследователи указали на конкретные соединения - витамин С , антоцианидины, пеларгонидин, флавоноиды, связаны с понижением риска снижения когнитивных функций.
«Пеларгонидин является одним из основных биоактивных веществ в клубнике, поэтому мы предположили, что именно он стимулирует все антиоксидантные и воспалительные эффекты», - сказала Пуджа Агарвал (Puja Agarwal) из Института Раша. здорового старения.
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