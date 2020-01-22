5 продуктов питания для людей с гипертонией
Исследования показывают, что продукты питания, богатые калием, магнием и волокнами, уменьшают артериальное давление. Вот 5 наиболее полезных продуктов, которые также содержат минимум натрия.
Свёкла. Репутация этого овоща в качестве идеального продукта для борьбы с гипертонией давно научно подтверждена. Свекла богата окисью азота, которая расширяет кровеносные сосуды и уменьшает риск гипертонии. Употребляйте свёклу в натуральном виде и в качестве соков.
Бананы. Они насыщены калием, который играет значительную роль в деле управления гипертонией. А еще этот минерал уменьшает воздействие натрия и облегчает давление на стенки кровеносных сосудов.
Ягоды. Черника и клубника содержат компоненты антиоксидантов под названием антоцианины. А они связаны с уменьшением риска развития гипертонии.
Тёмный шоколад. Это лакомство более чем на 60% состоит из твердых какао-бобов. Научные исследования связывали употребления богатого какао-бобами шоколада с уменьшением артериального давления у людей с гипертонией и предгипертонией.
Зеленые листовые овощи. К ним относятся салат латук, кале, шпинат, а также некоторые другие продукты, содержащие изрядное количество калия. Его преимущество в том, что он помогает почкам выводить натрий вместе с мочой. А чем ниже содержание натрия в организме, тем ниже и артериальное давление. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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