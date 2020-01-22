Прием витамина D помогает больным раком жить дольше
Недавнее исследование показывает, что регулярное употребление витамина D в течение как минимум трех лет может продлить жизнь людей, больных раком.
Статья была опубликована в "Журнале клинической онкологии".
Ученые из Мичиганского государственного университета рассмотрели 10 рандомизированных контролируемых исследований, в которых сравнивали прием витамина D с плацебо. Всего участвовало более 79 000 больных раком. Средний возраст пациентов составлял 68 лет. Во всех анализируемых исследованиях сообщалось о заболеваемости и смертности от рака. Ученые сосредоточились на том, сыграло ли добавка витамина D роль в снижении риска рака и смерти.
Полученные результатыИсследователи обнаружили, что добавление витамина D оказало значительное влияние на снижение смертности от рака после того, как заболевание было диагностировано, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. У тех, кто принимал добавки с витамином D не менее трех лет, риск смертности снизился на 13%.
Тем не менее, ученые предостерегли от поспешных выводов о роли витамина в профилактике - пока нет доказательств того, что добавки витамина D сыграли свою роль в предотвращении заболеваемости раком.
В своем заявлении ведущий автор доктор Тарек Хайкал сказал:
«Разница в уровне смертности между группами, принимавшими витамин D и плацебо, была достаточно статистически значимой, чтобы показать, насколько важной она может быть среди популяции больных раком».
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