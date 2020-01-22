В детсаду Новосибирска детей незаконно кормили биомороженым
Прокуратура Ленинского района завершила проверку по этому факту.
Как оказалось, инициатива эта исходила от заведующей детского сада. Дополнительное питание детей, чьи родители дали согласие, было организовано по ее приказу.
Заведующая заключила договор с одним из предпринимателей на поставку диетического кисломолочного продукта пробиотического действия - биомороженого "Десант здоровья", рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По договору, платить за биомороженое должен был детсад - одна порция стоила 39 рублей. Но прокурорская проверка показала, что по факту за "Десант здоровья" платили родители.
Кроме того установлено, что включение в рацион воспитанников биомороженого нарушало санитарно-эпидемиологические правила организации питания в детских садах, которые утвердил главный государственный санитарный врач России.
Помимо этого, прокуратура посчитала, что ситуация, когда одни дети ели мороженое, а другие - нет, так как их родители по разным причинам деньги не сдавали, противоречит целям и задачам дошкольного образования.
Заведующей детсадом внесено представление об устранении нарушений, прокуратура Ленинского района контролирует его выполнение.
Ранее МедикФорум рассказал о причинах смерти ребенка в новосибирской областной больнице.
Оставить комментарий