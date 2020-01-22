В 2020 году россиян начали лечить по новым правилам ОМС

Изменения в основном коснулись выявления и лечения онкологических больных.С начала этого года в России заработали новые, расширенные правила лечения по полису обязательного медицинского страхования, принятые правительством в конце 2019 года.В частности, увеличилось подушевное финансирование на застрахованных россиян. Теперь территориальные фонды ОМС будут получать уже по 12 699 рублей на человека. В прошлом году сумма составляла 11 800 рублей.Сократился срок ожидания лечения в стационаре с 28 до 14 дней, для онкобольных – с 14 до 7 дней.Теперь все россияне, получив направления, могут бесплатно сделать ФГДС, колоноскопию, КТ, УЗИ, МРТ. При малейшем подозрении на рак, каждый в течение недели будет записан на диагностику. Таким образом в стране намерены выявлять онкологию, чтобы незамедлительно приступать к ее лечению.Кроме того, расширен список выдаваемых для химиотерапии препаратов. Если раньше онкобольной мог рассчитывать только на три бесплатных курса, то теперь уже на шесть.Изменения правил страхования ОМС открыли доступ к 18 методам помощи онкобольным, в том числе к стереотаксической лучевой терапии. Пациентам стали доступны скрининги на рак кожи, 12-перстной кишки, желудка, пищевода, предстательной и молочной желез, шейки матки, прямой кишки.Заинтересованы в раннем выявлении онкологических заболеваний и врачи, за это они будут получать премии. В бюджет также заложены средства на индексацию окладов младшего медицинского персонала.