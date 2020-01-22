Ученые предупредили людей с «пивным животом» об угрозе инфаркта

"Пивной" живот

Специалисты обнаружили связь между абдоминальным ожирением и риском повторного инфаркта или инсульта, и предупредили о возможной опасности людей с лишним весом именно в области живота.

Ученые из Швеции провели анализ данных более чем 22 тысяч мужчин и женщин, которые впервые перенесли инфаркт миокарда. Наблюдения за их здоровьем велись в течение четырех лет, чтобы выяснить фактор риска повторного сердечного приступа или инсульта. 

Как оказалось, люди, у которых наблюдался «пивной» живот, или скопление жировых отложений в абдоминальной области, чаще переносили повторный инфаркт или инсульт.

«Исследователи пришли к выводу, что «пивной» живот — более значимый фактор высокого риска повторных сердечно-сосудистых приступов, чем ожирение в целом», - отметили эксперты.


Причем, чем больше была окружность талии у участников исследования, тем выше была вероятность того, что в течение ближайших лет они в очередной раз столкнутся с инфарктом или инсультом. Стоит отметить, что это не зависело от их вредных привычек и наличия других заболеваний, говорится в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что шесть часов грязного воздуха могут спровоцировать сердечный приступ.
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Ученые предупредили людей с «пивным животом» об угрозе инфаркта
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