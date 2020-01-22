Ученые предупредили людей с «пивным животом» об угрозе инфаркта

«Исследователи пришли к выводу, что «пивной» живот — более значимый фактор высокого риска повторных сердечно-сосудистых приступов, чем ожирение в целом», - отметили эксперты.

Ученые из Швеции провели анализ данных более чем 22 тысяч мужчин и женщин, которые впервые перенесли инфаркт миокарда. Наблюдения за их здоровьем велись в течение четырех лет, чтобы выяснить фактор риска повторного сердечного приступа или инсульта.Как оказалось, люди, у которых наблюдался «пивной» живот, или скопление жировых отложений в абдоминальной области, чаще переносили повторный инфаркт или инсульт.Причем, чем больше была окружность талии у участников исследования, тем выше была вероятность того, что в течение ближайших лет они в очередной раз столкнутся с инфарктом или инсультом. Стоит отметить, что это не зависело от их вредных привычек и наличия других заболеваний, говорится в журнале European Journal of Preventive Cardiology.Ранее портал «Медикфорум» писал , что шесть часов грязного воздуха могут спровоцировать сердечный приступ.