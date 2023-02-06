Что нужно знать при возвращении к активной жизни после операции по удалению рака груди: онколог-маммолог
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что нужно знать при возвращении к активной жизни после операции по удалению рака молочной железы.
Удаление рака молочной железы — одна из самых распространенных процедур лечения этого вида онкологии. Пациентки переживают, как последствия операции повлияют на их повседневную жизнь.
Перенесшие операцию женщины обычно возвращаются к своей привычной деятельности в течение нескольких недель или месяцев, однако есть факторы, которые могут повлиять на то, насколько активными они смогут быть, отметил врач.
Степень, в которой женщина может заниматься физической активностью после операции по поводу рака молочной железы, зависит от нескольких факторов:
- тип операции,
- стадия рака,
- общее состояние здоровья,
- возраст
- образ жизни.
Чем обширнее операция и чем запущеннее онкологический процесс, тем больше должна быть ограничена активность.
— Тип операции и стадия рака играют важную роль в определении того, насколько активной может быть пациентка после операции по удалению рака молочной железы. Пациентки, перенесшие люмпэктомию, могут быстрее вернуться к нормальной деятельности, чем пациентки, перенесшие мастэктомию. Пациентки с ранней стадией рака могут вернуться к нормальной деятельности быстрее, чем пациентки с более запущенным раком, — отметил Назлиев в своем блоге.
Люмпэктомия — частичное удаление ткани молочной железы. Ее часто называют операцией по сохранению груди, поскольку удаляется только раковая ткань молочной железы. Это хороший вариант для пациенток с раком на ранней стадии, которые не подвергались ранее облучению или операции на молочной железе.
Мастэктомия — операция по удалению всей кожи и тканей молочной железы одной или обеих грудей.
И, напоследок, женщины, ведущие активный образ жизни, могут быстрее вернуться к своей деятельности.
Также очень важен психологический настрой и поддержка семьи.
Самые частые симптомы рака груди:
- узел или уплотнение в груди
- втяжение кожи груди
- втяжение соска
- изменение размера, формы или плотности груди
- любые выделения из соска
- сыпь в области ареолы
- изменение кожи груди
- боль в молочной железе или соске, отечность.
Данаил Назлиев рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди. По его словам, есть «мифы», связанные с онкологией, которые нужно развенчивать.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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