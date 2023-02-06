Что нужно знать при возвращении к активной жизни после операции по удалению рака груди: онколог-маммолог

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грудь

Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что нужно знать при возвращении к активной жизни после операции по удалению рака молочной железы.

Удаление рака молочной железы — одна из самых распространенных процедур лечения этого вида онкологии. Пациентки переживают, как последствия операции повлияют на их повседневную жизнь.

Перенесшие операцию женщины обычно возвращаются к своей привычной деятельности в течение нескольких недель или месяцев, однако есть факторы, которые могут повлиять на то, насколько активными они смогут быть, отметил врач.

Степень, в которой женщина может заниматься физической активностью после операции по поводу рака молочной железы, зависит от нескольких факторов: 

  • тип операции, 
  • стадия рака, 
  • общее состояние здоровья, 
  • возраст 
  • образ жизни. 

Чем обширнее операция и чем запущеннее онкологический процесс, тем больше должна быть ограничена активность.

— Тип операции и стадия рака играют важную роль в определении того, насколько активной может быть пациентка после операции по удалению рака молочной железы. Пациентки, перенесшие люмпэктомию, могут быстрее вернуться к нормальной деятельности, чем пациентки, перенесшие мастэктомию. Пациентки с ранней стадией рака могут вернуться к нормальной деятельности быстрее, чем пациентки с более запущенным раком, — отметил Назлиев в своем блоге.

Люмпэктомия — частичное удаление ткани молочной железы. Ее часто называют операцией по сохранению груди, поскольку удаляется только раковая ткань молочной железы. Это хороший вариант для пациенток с раком на ранней стадии, которые не подвергались ранее облучению или операции на молочной железе. 

Мастэктомия — операция по удалению всей кожи и тканей молочной железы одной или обеих грудей. 

И, напоследок, женщины, ведущие активный образ жизни, могут быстрее вернуться к своей деятельности.

Также очень важен психологический настрой и поддержка семьи.

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  • узел или уплотнение в груди
  • втяжение кожи груди
  • втяжение соска
  • изменение размера, формы или плотности груди
  • любые выделения из соска
  • сыпь в области ареолы
  • изменение кожи груди
  • боль в молочной железе или соске, отечность.

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Данаил Назлиев рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди. По его словам, есть «мифы», связанные с онкологией, которые нужно развенчивать.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
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онколог-маммолог
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