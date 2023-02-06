Что нужно знать при возвращении к активной жизни после операции по удалению рака груди: онколог-маммолог

тип операции,

стадия рака,

общее состояние здоровья,

возраст

образ жизни.

узел или уплотнение в груди

втяжение кожи груди

втяжение соска

изменение размера, формы или плотности груди

любые выделения из соска

сыпь в области ареолы

изменение кожи груди

боль в молочной железе или соске, отечность.

Удаление рака молочной железы — одна из самых распространенных процедур лечения этого вида онкологии. Пациентки переживают, как последствия операции повлияют на их повседневную жизнь.Перенесшие операцию женщины обычно возвращаются к своей привычной деятельности в течение нескольких недель или месяцев, однако есть факторы, которые могут повлиять на то, насколько активными они смогут быть, отметил врач.Степень, в которой женщина может заниматься физической активностью после операции по поводу рака молочной железы, зависит от нескольких факторов:Чем обширнее операция и чем запущеннее онкологический процесс, тем больше должна быть ограничена активность., — отметил Назлиев в своем блоге — частичное удаление ткани молочной железы. Ее часто называют операцией по сохранению груди, поскольку удаляется только раковая ткань молочной железы. Это хороший вариант для пациенток с раком на ранней стадии, которые не подвергались ранее облучению или операции на молочной железе.— операция по удалению всей кожи и тканей молочной железы одной или обеих грудей.И, напоследок, женщины, ведущие активный образ жизни, могут быстрее вернуться к своей деятельности.Также очень важен психологический настрой и поддержка семьи.Данаил Назлиев рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди. По его словам, есть «мифы», связанные с онкологией, которые нужно развенчивать

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