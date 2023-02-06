3 главных совета, как защитить сердце от болезней - кардиолог
Если проблемы с сердцем затрагивают ваших ближайших родственников, как вы можете снизить риск ее развития?
Двигайте своим телом
«Физическая активность может помочь сохранить ваше сердце здоровым, контролируя кровяное давление и улучшая профиль холестерина. Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина повреждают стенки артерий, позволяя бляшкам оседать с обеих сторон, тем самым ограничивая прохождение крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Физическая активность также помогает поддерживать здоровый вес тела, что снижает риск сердечных заболеваний.
«Если вы новичок в физических упражнениях, начните с увеличения активности в течение дня, пользуясь лестницей, а не лифтом, больше ходите пешком и меньше пользуйтесь автомобилем».
Когда вы ведете активный образ жизни, вы получите больше пользы, если сможете достичь такого темпа, при котором вам будет тепло и комфортно дышать.
Питайтесь правильно
Еще один способ предотвратить проблемы с сердцем — придерживаться «здоровой сбалансированной диеты».
«Вопреки распространенному мнению, углеводы обязательно должны быть частью здорового питания. Они отлично подходят для получения энергии и содержат важные питательные вещества и клетчатку, которые необходимы для здоровья сердца».
Александр посоветовал «искать цельнозерновые» сорта, которые медленно высвобождают энергию.
Фрукты и овощи должны быть краеугольным камнем всех диет, полезных для сердца, поскольку они обладают огромным количеством противовоспалительных свойств и большим количеством пищевых волокон. Всегда старайтесь есть «радугу» фруктов и овощей, чтобы разнообразить свой рацион.
Душевное здоровье
«Забота о нашем умственном состоянии так же важна, как и о физическом здоровье. У всех нас есть повседневный стресс, но если ваш уровень стресса превышает то, с чем вы можете справиться, это может повлиять на вас физически. Постоянный высокий уровень стресса может способствовать повышению артериального давления, которое, как упоминалось ранее, может увеличить риск сердечных заболеваний из-за повреждения стенок артерий».
Стресс также может привести к нездоровым механизмам преодоления стресса, например, к комфортному поеданию нездоровой пищи. Подумайте, какие занятия заставляют вас чувствовать себя спокойно и удовлетворенно, и уделите им время.
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