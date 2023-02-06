3 главных совета, как защитить сердце от болезней - кардиолог

Двигайте своим телом

«Физическая активность может помочь сохранить ваше сердце здоровым, контролируя кровяное давление и улучшая профиль холестерина. Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина повреждают стенки артерий, позволяя бляшкам оседать с обеих сторон, тем самым ограничивая прохождение крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Если вы новичок в физических упражнениях, начните с увеличения активности в течение дня, пользуясь лестницей, а не лифтом, больше ходите пешком и меньше пользуйтесь автомобилем».

Питайтесь правильно

«Вопреки распространенному мнению, углеводы обязательно должны быть частью здорового питания. Они отлично подходят для получения энергии и содержат важные питательные вещества и клетчатку, которые необходимы для здоровья сердца».

Душевное здоровье

«Забота о нашем умственном состоянии так же важна, как и о физическом здоровье. У всех нас есть повседневный стресс, но если ваш уровень стресса превышает то, с чем вы можете справиться, это может повлиять на вас физически. Постоянный высокий уровень стресса может способствовать повышению артериального давления, которое, как упоминалось ранее, может увеличить риск сердечных заболеваний из-за повреждения стенок артерий».

Физическая активность также помогает поддерживать здоровый вес тела, что снижает риск сердечных заболеваний.Когда вы ведете активный образ жизни, вы получите больше пользы, если сможете достичь такого темпа, при котором вам будет тепло и комфортно дышать.Еще один способ предотвратить проблемы с сердцем — придерживатьсяАлександр посоветовал «искать цельнозерновые» сорта, которые медленно высвобождают энергию.Фрукты и овощи должны быть краеугольным камнем всех диет, полезных для сердца, поскольку они обладают огромным количеством противовоспалительных свойств и большим количеством пищевых волокон. Всегда старайтесь есть «радугу» фруктов и овощей, чтобы разнообразить свой рацион.Стресс также может привести к нездоровым механизмам преодоления стресса, например, к комфортному поеданию нездоровой пищи. Подумайте, какие занятия заставляют вас чувствовать себя спокойно и удовлетворенно, и уделите им время.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.