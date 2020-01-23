Лучшие натуральные средства против гипотиреоза
Человек, страдающий от гипотиреоза, может управлять своими симптомами с помощью рациона: к примеру, употребление в пищу продуктов, богатых цинком, селеном и витаминами В улучшает функционирование щитовидной железы.
Гипотиреоз - это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов для поддержания метаболических функций. В результате могут развиваться неблагоприятные симптомы, такие как усталость, запоры, боли и депрессии. Помимо этого, заболевание может приводить к проблемам кожи, ломкости и выпадению волос, изменению когнитивных функций (снижается память, возникает раздражительность и т.д.), изменению сумеречного зрения, формированию аденомы гипофиза, нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.
Гипотиреоз может поражать оба пола, оно особенно распространен у женщин. По данным портала MedikForum.ru, употребление в пищу продуктов, богатых определенными питательными веществами, может помогать справляться с гипотиреозом.
Цинк. Цинк является минералом, который необходим для правильной работы щитовидной железы - дефицит этого минерала приводит к снижению ее активности. В свою очередь, питание, насыщенное цинком, стимулирует выработку полезных гормонов, а метаболизма в состоянии покоя. Мясо, моллюски, бобовые, семена и орехи являются лучшими натуральными источниками цинка .
Селен. Селен является микроэлементом, который играет ключевую роль в правильном функционировании щитовидной железы. Было обнаружено, что добавление селена оказывает значительное влияние на антитела, которые нарушают работу щитовидной железы, вызывая тиреоидит Хашимото (при данном заболевании иммунная функция организма поражает его собственные ткани щитовидной железы).
Существует много здоровых продуктов, богатых селеном, - это говядина, тунец, индейка, бразильский орехи и вообще орехи, яйца, творог.
Витамины группы В. При гипотиреозе уровень витаминов группы В в организме снижается. Особенно важен для железы цианокобаламин (витамин B12), который является «транспортером», переносящим в нее йод, а также необходим для производства тиреотропного гормона (ТТГ). Его дефицит способен привести к возникновению и развитию патологических симптомов гипотиреоза, таких как хроническая усталость, депрессия, снижение когнитивных способностей.
Увеличить уровень витаминов В в организме можно, употребляя в пищу горох, спаржу, семена кунжута, тунец, сыр, яйца, молоко.
Пробиотики. Согласно исследованию, опубликованному в Индийском журнале эндокринологии и метаболизма, между гипотиреозом и состоянием желудочно-кишечного тракта есть связь. Выяснилось, что гипотиреоз может вызывать чрезмерный рост патогенных бактерий в кишечнике, способных провоцировать его заболевания, например, диарею. Увеличение потребления пробиотиков способствует здоровому балансу «хороших» и «плохих» бактерий в кишечнике. Для этого нужно есть больше ферментированных продуктов, таких как кефир или йогурт, квашеная капуста, кимчи.
Продукты, которых следует избегать. Также известно, что некоторые продукты питания усугубляют симптомы гипотиреоза и их потребления при данной проблеме следует избегать в максимально возможной степени.
Сахар и переработанные продукты. Употребление сахара и продуктов с высокой степенью переработки может усилить воспаление в организме и усугубить симптомы гипотиреоза.
Глютен. Безглютеновая диета может быть полезна людям с гипотиреозом и тиреоидитом Хашимото. В докладе, опубликованном Национальным фондом целиакии, говорится, что у многих людей с заболеваниями щитовидной железы также есть целиакия. Целиакия - это нарушение пищеварения, при котором употребление глютена может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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