«Тихий» сердечный приступ: на какие изменения нужно обратить внимание?

Кардиолог Томас Войгтландер из правления Немецкого фонда сердца объясняет: «Тихий» сердечный приступ едва ли дает какие-либо предупреждающие сигналы и предсказать его невозможно. Сигналы о нем обычно очень легки, а такие симптомы как головокружение, слабость, недомогание и усталость настолько неспецифичны, что больные часто не обращают на них внимания».

«Любой человек, у которого имеется один или несколько из этих пунктов, должен пройти тщательное обследование и принять меры для минимизирования риска сердечного приступа», - дал совет Томас Войгтландер.