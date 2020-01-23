«Тихий» сердечный приступ: на какие изменения нужно обратить внимание?
Существуют варианты сердечного приступа, которые происходят практически полностью без симптомов, либо с очень неспецифичными изменениями в работе организма, которые также часто остаются без внимания. Как узнать такие «тихие» инфаркты?
Сильные боли и стеснение в груди являются типичными признаками инфаркта. Но, как смогли установить исландские исследователи, количество необнаруженных сердечных приступов превышает число обнаруженных, - все потому, что «тихие» сердечные приступы едва ли дают какие-либо предупреждающие сигналы, объясняют ученые.
Как сообщает портал Focus.de, специалистами были обследованы более 900 пожилых исландцев, ставших участниками долгосрочного исследования, начавшегося в 2004 году. Результаты их анализа оказались таковы: в то время как только у 10% пациентов в возрасте от 67 до 93 лет был диагностирован сердечный приступ, «тихий» инфаркт был зафиксирован у 17%.
Кардиолог Томас Войгтландер из правления Немецкого фонда сердца объясняет: «Тихий» сердечный приступ едва ли дает какие-либо предупреждающие сигналы и предсказать его невозможно. Сигналы о нем обычно очень легки, а такие симптомы как головокружение, слабость, недомогание и усталость настолько неспецифичны, что больные часто не обращают на них внимания».
По словам кардиолога, существуют пять факторов, повышающих риск инфаркта, - это курение, высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина и генетическая предрасположенность.
«Любой человек, у которого имеется один или несколько из этих пунктов, должен пройти тщательное обследование и принять меры для минимизирования риска сердечного приступа», - дал совет Томас Войгтландер.
Исследование исландских ученых показывает, что «тихие» сердечные приступы опасны прежде всего своими последствиями. Спустя четыре года после такого неопознанного инфаркта резко увеличивается риск смерти В дальнейшем риск смерти для людей, которые переносят «тихий инфаркт», увеличивается на 60% по сравнению со здоровыми.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут за месяц предупреждать о сердечном приступе.
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