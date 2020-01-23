Опасное состояние: почему возникает утренняя диарея?
Причины, из-за которых возникает утренняя диарея, могут быть связаны с образом жизни и привычками человека, а также с заболеваниями и воспалительным процессом в кишечнике. Периодическая утренняя диарея – это серьезный повод посетить врача и обследоваться.
Когда вы посещаете туалет? Время после пробуждения считается лучшим для выведения отходов из организма. Но утренняя диарея может нарушить сон, заставив человека проснуться раньше времени, или же он может почувствовать, что ему нужно срочно в туалет, едва открыв глаза.
Наверное, почти каждый человек сталкивался с утренней диареей в тот или иной момент своей жизни. Как к серьезной проблеме к диарее утром следует относиться, когда она становится более частой или регулярной, - это может говорить о системной причине, то есть, о каком-то нарушении в организме, заболевании.
Каковы причины утренней диареи? Причины этого состояния в основном можно разделить на две категории - причины образа жизни и основные условия.
Основные условия. К ним относятся синдром раздраженного кишечника, воспаление кишечника и другие инфекции, а также лекарства, принимаемые для их терапии.
Синдром раздраженного кишечника. Помимо диареи на него указывают такие симптомы, как вздутие живота, газы, спазмы в животе. Неприятные проявления синдрома раздраженного кишечника могут усиливаться из-за влияния стресса и определенных продуктов питания.
Воспалительное заболевание кишечника. Воспаление может затрагивать любую часть пищеварительного тракта. Это общий термин для обозначения различных патологий, - например, болезни Крона, язвенного колита. Симптомы воспалительного заболевания кишечника похожи на те, что бывают при синдроме раздраженного кишечника, плюс к этому добавляются потеря веса и усталость.
Инфекции. Одной из самых частых вирусных инфекций, вызывающих утреннюю диарею, является ротавирус. Но также ее причиной может стать бактериальная инфекция (такого рода инфекции передаются в основном через зараженную пищу).
Причины образа жизни. Образ жизни, которого мы придерживаемся, может значительно повлиять на риск возникновения различных заболеваний и состояний. Если кто-то страдает от проблемы утренней диареи, он должен переосмыслить некоторые факторы своей повседневной жизни.
Употребление алкоголя. Употребление алкоголя, особенно поздно вечером, может провоцировать утреннюю диарею, так как алкоголь обладает свойством раздражать желудочно-кишечный тракт.
Курение. Курение может в серьезной мере способствовать развитию болезни Крона, ассоциированной с воспалением в кишечнике, и усугублять симптомы имеющегося заболевания, вызвать боль в животе.
Эмоциональное здоровье. То, в каком состоянии пребывает наша психика, также может повлиять на риск и интенсивность утренней диареи. Эмоциональный стресс и беспокойство, исчезающие на время сна, могут вспыхивать с новой силой, когда человек просыпается и сосредотачивается на стрессовой ситуации, - так возникает утренняя диарея.
Как предотвратить утреннюю диарею? Вот несколько мер, которые можно предпринять.
- Избегать продуктов и напитков с высоким содержанием газа, особенно ночью. Помимо газированных напитков, стоит отказаться от сырых фруктов и овощей, таких как брокколи и цветная капуста, а также от продуктов, содержащих глютен, и продуктов с высоким содержанием сахара.
- Если вы часто страдаете от утренней диареи и принимаете лекарства для лечения другого заболевания, поговорите со своим врачом, и спросите его о влиянии лекарства на ваше состояние.
- Следование здоровому образу жизни и отказ от привычек, таких как курение и употребление алкоголя, могут эффективно помочь предотвратить данное нарушение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие опасные нарушения в организме может указывать отрыжка.
Оставить комментарий