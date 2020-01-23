В Ростовской области родители мальчика, которому по вине медиков ампутировали руку, намерены отсудить 6 миллионов рублей
В медучреждении предлагают в целях компенсации установить ребенку примитивный протез с муляжом руки.
Родители 11-летнего мальчика Егора Сазонова, которому после перелома пришлось ампутировать руку, считают виновными в этом работников центральной городской больнице Зерноградского района. Семья уже подала иск и намерена отсудить у медучреждения 6 миллионов рублей. Для защиты своих интересов они обратились в юридическую компанию.
Трагедия произошла 10 августа 2019 года. Ребенок играл с мячом во дворе своего дома, упал и сломал руку. Врачи диагностировали открытый перелом правого предплечья со смещением. В центральной районной больнице Зерноградского района мальчика осмотрели и отпустили домой. Но в тот же день школьнику стало хуже, его отправили в детское хирургическое отделение детской областной больницы. Там ребенку ампутировали руку.
«Медицинскую помощь оказали ненадлежащим образом. Сейчас ребенку нужно установить современный биомеханический протез. Врачи ЦРБ и Минздрава Ростовской области не предприняли никаких мер для помощи мальчику. Ребенку предложили за государственный счет установить примитивный тяговый протез, а также муляж руки и перчатку», — сообщает пресс-служба юридической фирмы «Солопов, Медко, Шныдарева и партнеры», защищающая интересы семьи пострадавшего.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Виновникам грозит до года колонии.
Судебное заседание по иску родителей к медучреждению состоится в Зерноградском районном суде 24 января 2020 года.
Лечение рядовой травмы у 11-летнего мальчика врачами из Зерноградского района привело к тому, что ему пришлось сделать ампутацию.
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