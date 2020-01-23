3 лучших совета для эффективных тренировок пресса
С правильной тренировкой мышц пресса, каждый может приблизиться к своей мечте о кубиках, предотвратить боль в спине и даже улучшить осанку. Эти три подсказки предотвратят ошибки и превращение тренировок в неэффективную рутину.
«Каждое ваше движение - будь то ходьба, подъем лежа или поднятие тяжестей - также заставляет работать середину тела», - объясняет он порталу SELF. - «Тренировка пресса оказывает существенное влияние на качество жизни».
Не тренируйте пресс каждый день
«Многие люди склонны слишком часто тренировать пресс. Они стараются выполнять упражнения для средней части тела каждый день, и рано или поздно у них возникают проблемы с поясницей».Как и в любой другой части тела, мышцам живота нужно время, чтобы восстановиться после тренировки - это единственный способ, которым они в конце концов могут стать сильнее и больше.
Упражнения должны быть разнообразнымиПодъемы корпуса - самое популярное упражнение. Эта последовательность движений тренирует мышцы, которые простираются вдоль передней части живота, но другими частями, такими как боковые мышцы живота, пренебрегает.
«Это не очень функциональный способ укрепить середину тела», - говорит тренер по фитнесу Тони Джентилкор. - «Есть много других упражнений, которые мы должны делать для красивого пресса и правильной осанки».Важно сочетать динамические и статические упражнения, со временем увеличивать нагрузку, и даже полностью менять программу тренировок.
Не стоит недооценить правильное дыханиеФизическое напряжение во время тренировок иногда может заставить вас забыть правильно дышать.
«Полный выдох очень важен, чтобы немного активировать пресс», - говорит Джентилкор. - «Это целенаправленное дыхание, безусловно, является очень недооцененным компонентом тренировки мышц живота и требует некоторой практики, прежде чем оно станет совершенным».
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