3 лучших совета для эффективных тренировок пресса

«Каждое ваше движение - будь то ходьба, подъем лежа или поднятие тяжестей - также заставляет работать середину тела», - объясняет он порталу SELF. - «Тренировка пресса оказывает существенное влияние на качество жизни».

Не тренируйте пресс каждый день

«Многие люди склонны слишком часто тренировать пресс. Они стараются выполнять упражнения для средней части тела каждый день, и рано или поздно у них возникают проблемы с поясницей».

Упражнения должны быть разнообразными

«Это не очень функциональный способ укрепить середину тела», - говорит тренер по фитнесу Тони Джентилкор. - «Есть много других упражнений, которые мы должны делать для красивого пресса и правильной осанки».

Не стоит недооценить правильное дыхание

«Полный выдох очень важен, чтобы немного активировать пресс», - говорит Джентилкор. - «Это целенаправленное дыхание, безусловно, является очень недооцененным компонентом тренировки мышц живота и требует некоторой практики, прежде чем оно станет совершенным».