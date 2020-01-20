Синдром замороженного плеча может сигналить о развитии диабета
Одним из сигналов о развитии диабета 2 типа может быть синдром замороженного плеча, - об этом предупреждают специалисты из Diabetes UK (Британская диабетическая ассоциация).
Диабет 2 типа является распространенным заболеванием, однако многие люди не осознают, что они больны, поскольку его симптомы не обязательно заставляют чувствовать себя плохо. В то же время эти симптомы, связанные со стабильно высоким уровнем сахара в крови могут затрагивать различные части тела, включая плечо.
Одним из сигналов о развитии диабета у человека может быть синдром замороженного плеча, также известный как адгезивный капсулит, который возникает, когда связки вокруг плечевого сустава воспаляются, набухают и становятся жесткими. Подобное воспаление может сильно затруднить нормальное существование и привести к тому, что плечо однажды окажется настолько жестким, что повседневные действия вроде застегивания рубашки окажутся непреодолимой проблемой.
«Пациенты с замерзшим плечом могут ослабить свои симптомы, но иногда это может занять несколько лет», - отмечается на сайте организации.
По словам доктора Ричарда Бернштейна, люди с диабетом в два раза чаще страдают от данного синдрома. Специалист пояснил, что это происходит из-за воздействия на коллаген в плече, которое скрепляет кости в суставе. Коллаген может стать липким из-за воздействия молекул сахара, в результате чего движение будет ограничено, и плечо начнет напрягаться.
Лечение замороженного плеча включает в себя пересмотр образа жизни для лучшего контроля сахара в крови.
«Существует два ключевых аспекта контроля сахара в крови: это диета и физические упражнения. Чтобы не давать сахару в крови расти, необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием простых углеводов. Они быстро расщепляются, вызывая резкий всплеск сахара в крови», - пояснили эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что египетским кардиологом Джамалом Шаабани были названы симптомы, за месяц предупреждающие о сердечном приступе.
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