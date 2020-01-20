Синдром замороженного плеча может сигналить о развитии диабета

«Пациенты с замерзшим плечом могут ослабить свои симптомы, но иногда это может занять несколько лет», - отмечается на сайте организации.

«Существует два ключевых аспекта контроля сахара в крови: это диета и физические упражнения. Чтобы не давать сахару в крови расти, необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием простых углеводов. Они быстро расщепляются, вызывая резкий всплеск сахара в крови», - пояснили эксперты.