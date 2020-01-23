Проведение 2 часов в неделю на природе улучшает здоровье и состояние психики

«Не унывайте, если живете далеко от прекрасных природных ландшафтов. Большинство случаев «пребывания на природе», зафиксированные в нашем опросе, относились к местам неподалеку от дома человека. Главное – это возможность находится в естественной среде. Идти по парку всегда лучше, чем идти по оживленной городской улице», - сказал ученый.

«Не имеет значения, как вы проводите два часа на природе - в течение одного дня или в течение недели в виде нескольких посещений. Полученные данные говорят, что даже 17 минут в день на природе могут оказывать заметное положительное влияние на общее состояние здоровья человека», - констатировал ведущий автор исследования.