Проведение 2 часов в неделю на природе улучшает здоровье и состояние психики
Мужчины, и женщины с большой вероятностью смогут улучшить свое физическое и психическое здоровье, если будут проводить на природе не менее 120 минут в неделю, - таковы данные исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.
Появляется все больше убедительных доказательств того, что воздействие природы на человека выходит за рамки простого повышения настроения, - констатирует ведущий автор исследования экологический психолог Мэтью П. Уайт.
В этом проекте использовались данные анкетирования почти 20 000 человек, живущих в Англии. Его вопросы позволяли определить, сколько времени люди проводят на природе. Как заметил доктор Мэтью П. Уайт, природой может считаться практически любое естественное пространство, от небольшой лесистой местности до пляжа, хотя в то же время есть данные о том, что наиболее сильное воздействие на организм оказывают морская среда и горы.
«Не унывайте, если живете далеко от прекрасных природных ландшафтов. Большинство случаев «пребывания на природе», зафиксированные в нашем опросе, относились к местам неподалеку от дома человека. Главное – это возможность находится в естественной среде. Идти по парку всегда лучше, чем идти по оживленной городской улице», - сказал ученый.
По словам Уайта, возможность проводить время на природе позволяет мозгу полноценно расслабляться, тогда как городская среда способствует когнитивному напряжению. Ссылаясь на результаты исследования японских специалистов из Nippon Medical School, он заметил, что прогулки на природе снижают кровяное давление и повышают активность естественных клеток-киллеров организма, уничтожающих в нем патогенов.
«Не имеет значения, как вы проводите два часа на природе - в течение одного дня или в течение недели в виде нескольких посещений. Полученные данные говорят, что даже 17 минут в день на природе могут оказывать заметное положительное влияние на общее состояние здоровья человека», - констатировал ведущий автор исследования.
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