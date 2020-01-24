Ученый Конрад Бейройтер рассказывает как минимизировать риск заболеть Альцгеймером

Генетика или образ жизни?

«Мы все больше и больше узнаем, что гены определяют нашу жизнь, но мы также можем определить, что позволено делать нашим генам. Мы не являемся рабами наших генов», - говорит Конрад Бейройтер в интервью изданию Focus. - «Это хорошая новость. Мы можем компенсировать многие проблемы, которые у нас возникают, образом жизни».

Начните профилактику как можно раньше

«Альцгеймеру требуется 30 лет, чтобы разрушить мозг. Если вы являетесь носителем ApoE4, и у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, вы должны начать профилактику уже в среднем возрасте - двигаться, учиться и смеяться», - говорит Бейройтер. - «Если вы в основном здоровы, вам следует начинать с 40 лет. Потому что в возрасте от 40 до 50 лет дегенеративные изменения начинаются практически у каждого».