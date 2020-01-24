Ученый Конрад Бейройтер рассказывает как минимизировать риск заболеть Альцгеймером
Была большая надежда в борьбе с болезнью Альцгеймера: антитела, которые должны были остановить распад мозга. Но в последнее время было больше неудач, чем сообщений об успехах. Известный ученый Конрад Бейройтер, который посвятил жизнь изучению Альцгеймера, рассказывает о том, что профилактика и образ жизни важнее генов.
Генетика или образ жизни?Существует фактор риска болезни Альцгеймера - наличие гена ApoE-E4, один из трех вариантов аполипопротеина-E. Это самый большой из известных генетических факторов.
Это не обязательно приводит к болезни Альцгеймера, хотя половина пациентов подвержена этому факторам риска. Скорее, экологические факторы и, прежде всего, образ жизни все больше становятся предметом внимания науки.
Важность этого была косвенно подтверждена обширным исследованием, проведенным отделением Google Calico, в котором выяснилось, что возрастного гена не существует, и только 7% ущерба, вызванного старением, является генетическим, 93% зависят от окружающей среды и образа жизни.
«Мы все больше и больше узнаем, что гены определяют нашу жизнь, но мы также можем определить, что позволено делать нашим генам. Мы не являемся рабами наших генов», - говорит Конрад Бейройтер в интервью изданию Focus. - «Это хорошая новость. Мы можем компенсировать многие проблемы, которые у нас возникают, образом жизни».
Начните профилактику как можно раньше
«Альцгеймеру требуется 30 лет, чтобы разрушить мозг. Если вы являетесь носителем ApoE4, и у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, вы должны начать профилактику уже в среднем возрасте - двигаться, учиться и смеяться», - говорит Бейройтер. - «Если вы в основном здоровы, вам следует начинать с 40 лет. Потому что в возрасте от 40 до 50 лет дегенеративные изменения начинаются практически у каждого».
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