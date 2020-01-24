Прорыв в обезболивании: ученые используют стволовые клетки полученные из нейронов

«Повреждение нерва может привести к разрушительной нейропатической боли, и для большинства пациентов нет эффективных методов лечения», - говорит автор исследования профессор Грег Нили. «Этот прорыв означает, что для некоторых из этих пациентов мы могли бы сделать обезболивающие трансплантаты из своих собственных клеток, и тогда клетки смогут устранить основную причину боли».

Исследование на мышах

«Мы вводим эти обезболивающие нейроны в спинной мозг мышей, где восприятие боли сначала обрабатывается, прежде чем оно попадает в мозг», - говорит он. «Мы обнаружили, что инъекция этих обезболивающих нейронов блокировала нейропатическую боль в спинном мозге, но не оказала никакого влияния на мышей, у которых не было нейропатической боли. Так что это действительно отличная и специфическая терапия, когда одна инъекция блокирует боль в нужном участке".